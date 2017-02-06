Синоптики: Эта неделя будет очень холодной 5 6.02.2017, 12:38

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Холоднее будет по северо-востоку страны, немного теплее по юго-западу.

На этой неделе погоду в Беларуси будет определять арктический антициклон. Воздушные массы, распространяясь с Карского моря, принесут очень холодную погоду. Сильный ветер усилит ощущение холода, температура будет казаться на 5−7 градусов ниже фактической. Холоднее будет по северо-востоку страны, немного теплее по юго-западу, где скажется влияние фронтального раздела. На отдельных участках дорог гололедица, рассказал БелаПАН начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.

Во вторник, 7 февраля, температура в течение суток −12…−18 °С, по юго-западу −8…−11 °С, ночью по северо-востоку при прояснениях −19…−22 °С. Преимущественно по юго-западной половине страны снег.

В среду, 8 февраля, морозы еще окрепнут: ночью −13…−20 °С, по северо-востоку −21…−24 °С, при прояснениях −25…−28 °С, в юго-западных районах −9…−12 °С; днем от -9 °С по юго-западу до -17 °С по северо-востоку. По юго-западной половине республики снег, слабая метель.

В четверг, 9 февраля, ночью −13…−20 °С, по северо-востоку −21…−24 °С, при прояснениях −25…−28 °С, в юго-западных районах −9…−12 °С; днем от -8 °С по юго-западу до -17 °С по северо-востоку. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики кратковременный снег.

В пятницу, 10 февраля, ночью −12…−19 °С, при прояснениях −20…−25 °С; днем −5…−12 °С. Преимущественно без осадков.

В выходные дни характер погоды немного изменится — появится облачность, морозы ослабнут. Ночью −8…−15 °С, при прояснениях до -20 °С; днем −3…−10 °С. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны возможен небольшой снег.