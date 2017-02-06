В Барселоне тысячи людей вышли в поддержку лидеров Каталонии
- 6.02.2017, 12:46
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Бывшие должностные лица Каталонии предстанут перед судом за организацию референдума о выходе из состава Испании.
Тысячи людей собрались в Барселоне в понедельник в поддержку бывшего лидера Каталонии Артура Масса и двух его бывших министров.
Об этом сообщает El Pais (перевод – eurointegration.com.ua).
Чиновники предстанут перед судом за организацию референдума о выходе из состава Испании в 2014 году, который Мадрид назвал неконституционным и проведение которого испанский суд запретил.
Если бывших руководителей Каталонии признают виновными, им может быть запрещено занимать любые официальные должности в течение 10 лет.
Напомним, президент Каталонии Карлес Пьюджмонт пообещал провести референдум о независимости от Испании с согласием или без согласия центрального правительства.
Ранее испанский премьер-министр Мариано Рахой категорически отверг возможность проведения любого референдума в Каталонии по отделению от Испании.
В декабре 2016 года Конституционный суд Испании единогласно одобрил просьбу правительства страны приостановить действие двух резолюций парламента Каталонии о проведении референдума о независимости провинции в 2017 году.