В Барселоне тысячи людей вышли в поддержку лидеров Каталонии 6.02.2017, 12:46

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Фото: Alex Caparros/Getty Images

Бывшие должностные лица Каталонии предстанут перед судом за организацию референдума о выходе из состава Испании.

Тысячи людей собрались в Барселоне в понедельник в поддержку бывшего лидера Каталонии Артура Масса и двух его бывших министров.

Об этом сообщает El Pais (перевод – eurointegration.com.ua).

Чиновники предстанут перед судом за организацию референдума о выходе из состава Испании в 2014 году, который Мадрид назвал неконституционным и проведение которого испанский суд запретил.

Если бывших руководителей Каталонии признают виновными, им может быть запрещено занимать любые официальные должности в течение 10 лет.

Напомним, президент Каталонии Карлес Пьюджмонт пообещал провести референдум о независимости от Испании с согласием или без согласия центрального правительства.

Ранее испанский премьер-министр Мариано Рахой категорически отверг возможность проведения любого референдума в Каталонии по отделению от Испании.

В декабре 2016 года Конституционный суд Испании единогласно одобрил просьбу правительства страны приостановить действие двух резолюций парламента Каталонии о проведении референдума о независимости провинции в 2017 году.