Как белорусский стартап покоряет США 1 6.02.2017, 12:59

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Создатели Wandle признались, что хотят не только денег заработать, а еще и мир изменить.

Просьбы отключить звук смартфонов в кинотеатрах, опере и других местах некоторые люди пропускают мимо ушей. А затем впопыхах сбрасывают раздающийся на весь зал звонок. Приложение молодых белорусов поможет избежать таких неловких ситуаций: Wandle само поймет, где вы находитесь, и в зависимости от этого оставит звуковые уведомления либо переведет устройство в беззвучный режим, пишет onliner.by.

Ключевые места достаточно отметить один раз, обведя их пальцем. Для важных звонков и сообщений есть «белый» список — входящие от избранных контактов и приложений будут сопровождаться звуковым сигналом, даже если смартфон находится в зоне тишины.

Журналисты встретились с разработчиками Wandle и узнали о планах небольшой (всего пять человек), но амбициозной компании.

— Идея приложения, если задуматься, лежит на поверхности. Как пришли к ней и почему никто не сделал этого раньше?

— Когда начинали разработку, были еще студентами, часто ходили в кино. Заметили, что у людей во время сеанса звонят телефоны и решения проблемы не существует. Можно настроить «тихие» часы, но где гарантия, что они точно совпадут с показом фильма? К тому же их все равно надо выставлять вручную.

Раньше такое приложение было бы тяжело сделать технически. Используется GPS, а эта система быстро садит аккумулятор. Нам пришлось сильно пересмотреть ее поведение, продумать новые алгоритмы. Если пользователь, например, на даче, то нам не нужно спрашивать каждую минуту, пошел он в кинотеатр или нет — особенно если до ближайшего зала километров сто. В таком случае мы понижаем частоту запроса.

За сутки Wandle отнимает 2—3% заряда.

— Но GPS плохо работает в помещениях и под крышами: на парковке, допустим. Точность не пострадает?

— Точность входа в место — три секунды. Wandle определяет местоположение пользователя не только по GPS, но и по мобильным сетям и точкам Wi-Fi. Другое дело, что они не везде есть. Хотя в офисах и кинотеатрах обычно сделаны беспроводные сети. Подключаться к ним не нужно: приложение сканирует саму точку и по ее адресу определяет ваше местоположение.

— Переключение между режимами в смартфонах происходит легко и быстро: либо рычажок в iPhone, либо кнопка в панели быстрого доступа на Android-устройствах. Как убедите, что без Wandle человеку не обойтись?

— Можно менять каналы на телевизоре без пульта, каждый раз подходя к нему. Но намного удобнее делать это с дивана. То же самое с Wandle: человеку вообще не нужно думать о выключении либо включении звука на смартфоне, все происходит автоматически. Если одни люди забывают выключить звук в кинотеатре, то другие забывают включить его, когда выходят на улицу после сеанса.

Многие исследования показывают, что с каждым годом в нашей жизни становится все больше и больше уведомлений: от контактов, из социальных сетей, мессенджеров, почтовых клиентов и так далее. При этом нужно понимать, что Wandle — не просто приложение, которое включает и выключает звук. Это умный сервис, который сортирует уведомления в зависимости от множества условий. Например, ночью вас не потревожит незнакомый номер, но близкие всегда смогут дозвониться. На рабочем совещании, когда пользователь занят, Wandle может отправлять автоматические SMS-ответы на входящие вызовы, а по желанию и прикреплять ваше местоположение. Когда вы выключите звук, наш сервис автоматически спросит, как долго вас не беспокоить, и даже предложит добавить это место.

Наша задача — чтобы пользователь вообще не трогал телефон без необходимости.

— Некоторые сервисы появляются сначала на iOS, а потом на Android. Почему начали с платформы Google?

— У Apple очень закрытая система. Год назад, когда начинали работу над Wandle, мы не знали, как реализовать все функции на iOS. Приоритет отдается «звонилке» внутри iPhone, и перехватить сигнал тяжело. Спустя год мы нашли способ обойти ограничение. Решение «костыльное», но работает — это главное. Сначала будет релиз на Android, а потом вплотную займемся версией для iOS.

— Android сильно раздроблен: в ходу и четвертая, и седьмая, и все остальные версии. Сложно было оптимизировать Wandle под такое количество систем?

— Трудность не столько в версии Android, сколько в устройствах. Существуют тысячи смартфонов на этой системе, и у них разные диагонали, разрешения дисплеев, процессоры, графические чипы. Пока что Wandle идеально работает примерно на половине из 14 тысяч актуальных девайсов. На второй половине тоже запускается, но возможны шероховатости. Современные флагманские смартфоны полностью поддерживаются. В этом плане с iPhone все гораздо проще.

— Какая модель монетизации?

— Сейчас приложением могут пользоваться все. У нас есть несколько вариантов монетизации, но пока окончательно не определились. Когда ездим по конференциям, эксперты советуют разные способы. Возможно, попробуем сначала одну, а потом другую модель. Посмотрим, что больше оценят пользователи. Хотя предполагаем, что отсутствие монетизации понравится больше всего.

— Есть мнение, что в Беларуси без мифических связей ничего не получится. О проекте почти никто не слышал, а вы пробились на первое место в Google Play среди бета-версий. Признавайтесь, связи все-таки есть?

— Во-первых, Google вручную отбирает приложения для этого списка. Одним из основных условий попадания в эту вкладку является инновационность, то есть некачественная программа не может там оказаться. Во-вторых, Wandle представлен на десяти языках, что позволило нам подать заявку на мировой бета-тест.

В-третьих, знакомства у нас действительно есть, но они появились уже после того, как мы начали ездить по различным мероприятиям и представлять свой сервис. Беларусь — небольшая страна, в рамках одной сферы все друг друга знают. Познакомились со многими людьми из Парка высоких технологий, которые помогали нам. В прошлом году проходили там курсы инновационного предпринимательства, каждый день были семинары и лекции. Сами общались с организаторами и другими участниками. Там же с Олегом Тихоновым встретились.

— Рекламы Wandle не было?

— Только бесплатная: сами писали о приложении на форумах и на других тематических ресурсах. В питерском конкурсе мы выиграли продвижение, что позволит нам стабильно месяц-полтора держаться в топе Google Play после полноценного запуска. А конкретно на рекламу не потратили ни копейки.

— В каких регионах лучшие результаты?

— США, Индия, Франция, Россия, Китай. В Беларуси больше тысячи пользователей. Мы выбирали языки по наибольшей популярности и платежеспособности. Белорусский, кстати, тоже есть — можно считать это нашей маленькой «фишкой». Очень приятно читать отзывы, когда люди благодарят за то, что добавили родной язык.

Переводы заказывали на стороне. Потом выяснилось, что в некоторых языках встречаются ошибки. В комментариях пользователи подсказывали правильные варианты. Заметим, что в США люди активно помогают разработчикам: предлагают исправить локализацию, а если картинка съехала, то присылают скриншоты и сами пиксели высчитывают.

— Расскажите о конкурсах, в которых участвовали. Что-нибудь выиграли?

— Да, в минском коворкинге «Кто такой Джон Голт?» заняли первое место на последнем стартап-уикенде. Тогда у нас была красивая презентация, подписанный с калифорнийским отделением Google договор, согласно которому нам помогают с разработкой приложения. Жюри спросило, что мы вообще забыли на их конкурсе, если уже все, по сути, схвачено. А за первое место полагалась поездка в Москву на другой конкурс — ну мы и сказали, что хотим туда съездить. Нам присудили победу, и мы поехали представлять Беларусь в российской столице. Недавно еще на «Стартапе года» в Минске заняли третье место. Плюс победа в питерском конкурсе приложений.

— Сейчас проводится много стартап-конкурсов. Не думаете, что это снижает планку качества и уникальности? Google Play и AppStore завалены однотипными плеерами «ВКонтакте» и фоторедакторами.

— Нереализованных идей еще миллион. Проблема многих стартапов — решение надуманных проблем, которых на самом деле не существует. Поэтому они и не выигрывают ничего. Также люди часто с потолка запрашивают суммы, имея только идею. Сразу заявляют, что им нужны сотни тысяч долларов. Естественно, ни один инвестор им столько не выделит.

Еще пять лет назад можно было выпустить приложение «Разбитый экран» и получить миллионы скачиваний. Теперь конкуренция выросла настолько, что в одном лишь Google Play ежедневно добавляется более 300 новых программ. И чтобы не затеряться среди них, проект должен быть действительно уникальным. Все зависит от того, чего именно вы хотите: предложить уникальный продукт, заработать миллион или изменить мир.

— А чего хотите вы?

— И денег заработать, и мир изменить, конечно. (Смеются.)

— Некоторые стартапы, получив финансирование, покидают Беларусь — примеров много. Тоже рассматриваете Wandle как билет отсюда?

— Пока еще рано об этом думать. Белорусское стартап-сообщество быстро развивается — возможно, в будущем даже удобнее будет остаться в Беларуси. На данный момент у нас и тут хватает возможностей. Сейчас от нашего переезда ничего не изменится.

— Приложение выглядит завершенным. Что будете добавлять в обновлениях?

— Мы планируем связать Wandle с электронной покупкой билетов. Допустим, оплачиваете билет, и смартфон видит время сеанса, название кинотеатра, продолжительность фильма, получает QR-код — электронный билет. Приложение автоматически планирует на это время и место беззвучный режим. Если планы поменялись, менять настройки в телефоне не нужно: раз не пришли в отмеченную точку, уведомления продолжат поступать.

Сейчас мы больше всего нацелены на кинотеатры. Аудитория платежеспособна, и, как нам кажется, во время сеанса звонки особенно мешают людям. Также планируем добавить поддержку сервиса «Кинопоиск» — после сеанса можно будет быстро оценить просмотренный фильм. На зарубежных рынках его заменит IMDb.

Активно работаем над внедрением машинного обучения: смартфон проанализирует, в каких местах человек часто выключает звук либо сбрасывает входящие звонки, и предложит добавить эту локацию в список «тихих». Устройство должно само подстраиваться под пользователя.

— Самое трудное в любом грандиозном плане — приступить к его выполнению. Как это произошло у вас?

— Всегда кажется, что сделать проект очень легко. Только начав вникать, понимаешь, насколько ты ничего не знаешь. А даже когда знаешь, особо легче не становится. Как бы это банально ни звучало — главное, начать, сделать первые шаги. Конечно, стартап — это очень непредсказуемая деятельность. Тут надо понимать, что это и морально тяжело: трудно объяснить близким, почему ты работаешь по 12 часов в день и при этом ничего не зарабатываешь. И далеко не факт, что хоть что-то заработаешь потом.

— Когда полный релиз?

— В феврале. Сейчас мы ищем программиста и готовимся к выпуску финального варианта для Android. Далее займемся обновлениями и версией для iOS.