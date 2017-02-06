Сотрудник колледжа в Жлобине погиб при пожаре 2 6.02.2017, 13:09

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Также в кабинете на третьем этаже обнаружена и спасена работница колледжа.

В воскресенье в 10:41 сработала автоматическая система пожарной сигнализации в Жлобинском государственном металлургическом колледже, сообщает onliner.by.

К прибытию спасателей открытым огнем горело подсобное помещение на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания. Остальные помещения были сильно задымлены. Сторож сообщил пожарным, что внутри находятся люди.

Звено газодымозащитной службы на первом этаже в коридоре, в 30 метрах от очага обнаружило мужчину без сознания. Его вынесли на улицу и передали медикам. Те констатировали смерть.

Также в кабинете на третьем этаже обнаружена и спасена работница колледжа.

В МЧС сообщили, что огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже, закопчены стены в коридоре первого этажа. Причина пожара устанавливается. Проверку по факту произошедшего начал Следственный комитет.

В воскресенье колледж не работал, других людей внутри не было. В обычные дни количество персонала и учащихся в здании составляет более 500 человек. Со слов директора, 6 февраля учреждение работает в штатном режиме.