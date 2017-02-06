Почему вокалист группы Sepultura надел белорусскую майку «Слухай сваё» 3 6.02.2017, 13:17

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Оказалось, что за этим фото стоит романтическая история.

Об этом в «Фейсбуке» написал директор «Арт-Сядзiбы» Павел Белоус.

«Когда я увидел фото вокалиста Sepultura в майке symbal.by, то, естественно, первым был вопрос: как?

Оказалось, что за этой фото стоит романтическая история. Derrick Green встречается с белорусской девушкой Никой Смирновой. Она живет в Минске, а он в Сан-Пауло. В январе он был в Беларуси, а весной она едет к нему в Бразилию.

Она ему и подарила майку «Слухай сваё». А еще он хочет майку с надписью «Беларусь» кириллицей, а не латиницей «Belarus», говорит что так сохраняется весь концепт.

Весной Ника едет к нему и мы передадим новые подарки с белорусскими надписями. Вот такая история».