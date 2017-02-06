Королева Елизавета II отмечает «сапфировый» юбилей 1 6.02.2017, 14:16

ФОТО: AP

Королева Великобритании сегодня отметит 65-летие пребывания на троне.

Королева Великобритании Елизавета II стала первым британским монархом, который празднует "сапфировый" юбилей. Об этом сообщает The Telegraph (перевод – gordonua.com).

Издание пишет, что королева планирует провести день в резиденции в Сандринхеме.

В этот день запланировано выступление оркестра Королевской артиллерии, а 89 лошадей провезут по парку шесть пушек времен Первой мировой войны. Также ожидается артиллерийский салют.

В честь даты Королевская почта выпустила специальную "сапфировую" марку, а монетный двор – памятную монету.

Церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года, но фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года – в день смерти отца, короля Георга VI. Как монарх, который дольше всех пребывает на троне, Елизавета II превзошла королеву Викторию в 2015 году.