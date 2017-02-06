Белорусская горнолыжница завоевала золото на Универсиаде-2017 2 6.02.2017, 14:33

Мария Шканова

Фото: с сайта pressball.by

Для 27-летней Марии Шкановой это уже третья награда на соревнованиях.

Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала золото в слаломе на зимней Универсиаде-2017 в казахстанском Алматы, сообщает tut.by.

По сумме двух попыток 27-летняя Мария Шканова показала время 1 минута 32,57 секунды. Серебро у 26-летней представительницы Германии Моники Хубнер (1.32,67), бронза у 21-летней Луизы Янссон из Швеции (1.32,80).

Для Марии Шкановой это уже третья награда на Универсиаде-2017. Ранее она стала серебряной медалисткой в суперкомбинации и бронзовой призеркой в гигантском слаломе.

В предыдущие дни белорусские спортсмены завоевали на Универсиаде еще 3 медали — 2 золота у конькобежки Марины Зуевой — на 3000 м и на 5000 м (с рекордом катка «Медео», который был побит спустя 31 год), а также серебро у фристайлиста Артема Башлакова.

В медальном зачете Универсиады Беларусь с 6 наградами (3 золота, 2 серебра, 1 бронза) занимает пока 9-е место. Впереди Россия (22 золотые медали, 20 серебряных, 13 бронзовых), Казахстан (10, 6, 11), Южная Корея (8, 4, 5), Япония (6, 12, 9), Польша (5, 2, 4), Италия (4, 0, 0), Китай (3, 2, 2), Франция (3, 2, 2).

Белорусские студенты на зимней Универсиаде-2017 выступят в шести видах спорта: фристайл (лыжная акробатика), горнолыжный спорт, биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание (танцы на льду), лыжные гонки.