Эдуард Пальчис: Я без проблем могу перейти на белорусский язык 3 6.02.2017, 14:46

Эдуард Пальчис

Но для успешной борьбы с российской пропагандой нужен охват как можно большей аудитории.

Об этом известный блогер и бывший политзаключенный Эдуард Пальчис предупреждает заявил в интервью «Белсату».

- Если говорить о «русском мире» в Беларуси, насколько глубоко он пробрался в наше общество?

- Для меня показателен пример одного бойца из «ДНР», который поехал воевать после просмотра сюжета о «Распятом мальчике» в Славянске. Пропаганда воздействует и никуда от этого не уйти. Российское ТВ годами одурманивает белорусов, и последствия этой «работы» мы еще увидим.

- Недавно услышал, что Пальчис — герой и белорусский супермен, если бы он заговорил на белорусском, то было бы еще лучше. Как ты воспринимаешь такие высказывания?

- Ну, во-первых, то, что я герой и супермен — это слишком и совсем не так. Во-вторых, то, что я говорю по-русски в данной ситуации — плюс. Я без проблем могу перейти на белорусский язык, но свою задачу вижу в работе среди русскоязычных белорусов.

- Нет языка — нет нации, так ли это?

- Не так. Ведь нации есть разные. Например — американцы. У них язык английский. Или вот до сих пор применяют латынь, но на ней никто не разговаривает. Но если смотреть на классические европейские нации — да, свой национальная язык обязательно есть, и мы должны тоже к этому стремиться.

- Может ли привести навязывание белорусского языка к ненависти к нему?

- Вопрос, что такое навязывание? Вот нам когда-то насильно насаждали русский язык — это было намного хуже, чем навязывание. Поэтому я за любое расширение употребления белорусского языка. Это будет не навязыванием, а защитой существования родного языка.

- Нельзя сторониться никаких методов или нужно найти золотую середину?

- Конечно, желательно, чтобы это было комфортно для большей части населения, и не вызывало возмущения без необходимости.

- А как это можно реализовать?

- Здесь вопрос. Кто это будет делать — общество, государство или все вместе? Стратегии могут быть разными, но главное — создание хорошего отношения к родному языку, расширения его сферы употребления, и развитие детского белорусскоязычного образования.

Напомним, в минувшем году основателя и автора сайта 1863x.com за некоторые статьи на сайте обвинили в разжигании национальной вражды и приговорили к одному году девяти месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Процесс проходил в октябре 2016 года в закрытом режиме. Еще до его начала правозащитники признали Пальчиса политзаключенным.