Вопрос выживания Виталий Портников, newsru.ua

6.02.2017, 15:13

Виталий Портников

Украина - самый настоящий бастион современной европейской демократии, защитник ее ценностей и международного права.

Вице-канцлер и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после своей поездки в Соединенные Штаты выразил надежду, что договоренность США и России состоится не в ущерб Украине или Европе. Весьма мудрое и проницательное замечание. Но совсем недавно господин Габриэль не только говорил иначе, но и вел себя совершенно иначе.

Как раз тогда, когда предыдущая американская администрация старалась сделать все возможное для сохранения санкций против России, немецкий политик - тогда вице-канцлер и министр экономики - посещал Москву, общался с президентом Владимиром Путиным и другими представителями российского руководства и говорил о пагубности санкций.

Тогда у господина Габриэля, возможно, была надежда, что с Путиным можно будет договориться за американский и украинский счет. Что происходящее - это "всего лишь" конфликт Москвы и Вашингтона, в который вовлечена Украина. А Европа почему должна страдать?

Сейчас, когда появились американские политики, утверждающие, что происходящее в Украине - это исключительно европейская проблема, что Соединенные Штаты, которые находятся за тысячи километров от зоны конфликта, не должны в это встревать, а должны сотрудничать с Россией для уничтожения "Исламского государства", господин Габриэль, очевидно, понял, что это такое - договариваться за чужой счет. Нашего полку прибыло.

Только я был бы на месте главы немецкого внешнеполитического ведомства осторожнее в формулировках. Нельзя договориться за счет Украины или Европы. Украина - это и есть Европа. Наша страна - самый настоящий бастион современной европейской демократии, защитник ее ценностей и международного права.

Договоренность за счет Украины - кто бы ее не достигал - и будет означать окончательный и бесповоротный крах европейского проекта. На наш континент возвратится эпоха конфликтов, войн, усобиц, перекройки границ.

И воспрепятствовать этому можно только добившись от России уважения к международному праву, содействуя краху ее преступного режима и признанию Российским государством и гражданами этой страны ответственности за совершенные военные преступления. Другого пути нет.

Соединенные Штаты могут противостоять России исключительно из соображений уважения к международному праву и ценностям демократии. Но для Европы поддержка Украины - это вопрос ее собственного выживания.

Виталий Портников, newsru.ua