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Прыгнувшая с 16-метровой вышки лайнера спортсменка стала звездой Сети

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  • 6.02.2017, 15:27
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Ролик был снят на борту самого большого круизного лайнера в мире.

В Сети было опубликовано видео прыжка хай-дайвера Сесилии Карлтон с 16-метровой вышки в бассейн. Ролик был снят на борту самого крупного в мире круизного лайнера Harmony of the Seas, пишет korrespondent.net.

Круизный лайнер Harmony of the Seas имеет самый глубокий в мире бассейн, в сравнении с другими пассажирскими лайнерами. При этом точная глубина не сообщается.

Размеры лайнера Harmony of The Seas позволяют принять на своем борту до 5,5 тысяч пассажиров.


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