Видеофакт: Россия перебросила в Смоленск БТРы 21 6.02.2017, 15:47

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Появление бронетехнике в городе управление Нацгвардии РФ объяснило «плановыми учениями».

В понедельник утром жители Смоленска наблюдали необычную картину: в сопровождении полицейской машины с мигалками по городу проехали в колонне несколько бронетранспортеров, сообщает smolnarod.ru.

БТРы заснял на видеорегистратор местный автомобилист, который стал свидетелем движения по городу необычного для мирного времени транспорта.

По странному стечению обстоятельств БТРы в Смоленске появились в день, когда вступило в силу решение ФСБ России о введении погранзон на границе с Беларусью, и Смоленск стал «приграничным» городом.

Правда, в местном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ объяснили выезд бронетранспортеров на улицы Смоленска плановыми учениями.