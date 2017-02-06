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Видеофакт: Россия перебросила в Смоленск БТРы

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  • 6.02.2017, 15:47
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Появление бронетехнике в городе управление Нацгвардии РФ объяснило «плановыми учениями».

В понедельник утром жители Смоленска наблюдали необычную картину: в сопровождении полицейской машины с мигалками по городу проехали в колонне несколько бронетранспортеров, сообщает smolnarod.ru.

БТРы заснял на видеорегистратор местный автомобилист, который стал свидетелем движения по городу необычного для мирного времени транспорта.

По странному стечению обстоятельств БТРы в Смоленске появились в день, когда вступило в силу решение ФСБ России о введении погранзон на границе с Беларусью, и Смоленск стал «приграничным» городом.

Правда, в местном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ объяснили выезд бронетранспортеров на улицы Смоленска плановыми учениями.


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