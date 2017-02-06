Страховые взносы выросли на 18,1% 2 6.02.2017, 15:38

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Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в 2016 году составили 971,9 миллионов.

По добровольным видам страхования взносы сложились на уровне Br542,1 млн, что на Br113,5 млн больше, чем за 2015 год, сообщает БелТА. Страховые взносы по обязательным видам страхования составили Br429,8 млн, что на Br35,7 млн больше.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составил 55,8% (в 2015 году - 52,1%). Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили Br537,4 млн, что на Br64,8 млн больше.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 2016 год составил 55,3% (за 2015 год - 57,4%).