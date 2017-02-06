«Знакомая полетела в Доминикану по цене путевки в белорусскую здравницу» 13 6.02.2017, 16:08

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Дешевизна белорусских санаториев — миф.

Продолжительный и насыщенный процедурами отдых в санатории — это, скорее, прерогатива людей постарше, тех, кто уже задумывается о здоровье и о том, как не растерять его остатки. Белорусские здравницы — отдельная тема: предлагая отличное качество лечения, неплохое питание и добротный подход к поддержанию здоровья, они привлекали и продолжают привлекать россиян. Хорошим аргументом в пользу белорусского предложения долгое время была и не самая высокая цена. Но все изменилось, когда курс доллара в соседней стране резко вырос, пишет onliner.by.

— Пора смириться, что дешевизна белорусских санаториев — миф, который, увы, прошел, — делится своими умозаключениями один из некогда частых гостей наших здравниц. — При этом в осенне-зимний сезон там реально много «косяков», которые согласны терпеть лишь отдыхающие по бесплатным путевкам и с большими скидками, т. е. граждане Беларуси. У меня знакомая едет в Доминикану на 12 дней: отель 5 звезд, все включено, виза не нужна, авиаперелет — прямой рейс, 11 часов туда, 13 — обратно, трансфер. И все за 65 тысяч рублей с человека (примерно $1100. — Прим.). Кстати, массажный салон там есть, массаж $20. Пускай белорусские санатории предложат что-то подобное?

Я понимаю всю некорректность сравнения, но согласитесь: не может стоить путевка в санаторий по такой же цене, как путевка на другой конец земли, в другое полушарие с дорогой. Поймите, уважаемые белорусские друзья! Пока вы не сделаете санатории комфортными и интересными для молодежи (поверьте, им есть что лечить), для родителей с детьми, для среднего поколения, на самоокупаемость и прибыльность вы никогда не выйдете. Именно этот контингент (перечисленный выше) дает везде и всегда деньги, которые вы хотите получить, а не пенсионеры (тем более российские и белорусские).

Конечно, сравнивать пляжный отдых и лечение в санатории неправильно. И все же очень многие, выбирая, куда потратить $1000, предпочтут посмотреть на другую страну или континент, а не «киснуть» в ваннах и расслабляться на массажных столах. Понимая претензии журналисты решили сравнить зимние предложения по отдыху и лечению для россиян в нескольких лучших санаториях страны. Уточним, что летом путевки дорожают, причем значительно.

Санаторий «Юность», корпус «Лесной»

Путевка на 12 дней с лечением (а иначе зачем ехать в санаторий) и проживанием в двухместном номере обойдется гостю страны как минимум в 35 400 российских рублей. При этом стандартная санаторно-курортная путевка включает отнюдь не такое обилие процедур, какое хотелось бы видеть клиенту. Если выбрать путевку «посложнее», где процедур больше и они разнообразнее, то ее стоимость вырастает до 60 000—70 800 российских рублей, или 5000—5900 в сутки, в зависимости от программы. Уточним, что это цена на одного человека, который, однако, будет жить не один в двухместном номере. К тому же гостю еще придется не забыть про курортный сбор в размере 3% от стоимости всей путевки (это правило актуально для всех белорусских санаториев). Проживание в корпусе «Морском», расположенном прямо возле Минского моря, обходится значительно дороже. Очевидный плюс здравницы — близость Минска, новый спа-центр и проверенная лечебная база.

Санаторий «Приозерный»

Поправить здоровье можно и в Нарочанском крае. Санаторий «Приозерный», помимо хорошей лечебной базы и отличных номеров, предлагает отдыхающим скидки — как-никак несезон. До конца марта в здравнице можно отдохнуть в течение 12 дней как минимум за 28 200 российских рублей при условии двухместного размещения в однокомнатном номере. Если захочется пожить с комфортом в собственном (на время) коттедже, то оплатить придется 115 200. Опять же стоит учитывать, что стандартная путевка вряд ли поразит воображение и у отдыхающего неминуемо возникнет желание взять дополнительные процедуры или посетить косметолога. А разработанные специалистами программы стоят уже значительно дороже.

Санаторий «Радон»

Легендарный «Радон» расположен в Гродненской области (не путать с соседним «Альфа-Радоном», цена на отдых в котором далека от демократической) и уже давно является утешением страждущих, нуждающихся в радоновых ваннах и сапропелевых грязях. Те же 12 дней при проживании в двухместном номере с компаньоном иностранному гражданину обойдутся в 22 200 (или в 1850 в сутки) российских рублей. Самая дорогая путевка, предусматривающая проживание в одноместном двухкомнатном люксе, будет стоить 47 820 рублей.