Пара из Германии вернула у белорусских таможенников свои €9 тысяч 13 6.02.2017, 16:30

8,968

Супруги из Германии решила биться до конца и выиграли процесс в суде Октябрьского района Минска.

Супруги из Германии, у которых в июне при вылете из Минска конфисковали 9 тысяч евро из-за того, что все семейные деньги находились в сумочке у жены, через суд вернули свои сбережения.

Об этом tut.by рассказал адвокат Дмитрий Гаврушко.

Эта история случилась прошлым летом. Супружеская пара через аэропорт Минск-2 возвращалась в Берлин. Все деньги, которые были в наличии у семьи на тот момент — 18 150 евро и 5 долларов, — находились в сумочке супруги. Как известно, наличкой через нашу границу нужно перевозить только 10 тысяч долларов на человека. Но пара решила, что деньги-то общие, лимит на двоих не превышен, поэтому не волновались, что все деньги были у жены. Но таможенники попросили пару показать свидетельство о браке, которого не оказалось с собой. В итоге на женщину составили протокол за превышение лимита по наличным деньгам. У нее конфисковали чуть больше 9 тысяч евро, а также назначили штраф. Решение вынес суд Октябрьского района Минска.

Специалисты таможни Минск-2 поясняли, что лимиты в 10 тысяч долларов наличными на одного человека при пересечении границы действуют не на национальном уровне, а на уровне ЕАЭС. По их словам, на бумагах поблажки не предусмотрены даже для близких родственников.

— Но практика работы показывает: если едут муж и жена под одинаковой фамилией либо у них есть документ, подтверждающий факт регистрации брака и они вместе проходят таможенный контроль, то административный процесс не начинается, — поясняли в таможне Минск-2.

Супружеская чета из Германии «из-за принципа решила биться до конца», они подали жалобу в Минский городской суд, который вернул дело на повторное рассмотрение.

— Суд Октябрьского района Минска при повторном рассмотрении дела пришел к выводу, что вне зависимости от того, у кого из супругов находятся денежные средства при пересечении зеленого коридора, они все равно являются их общей собственностью. Соответственно, каждый из них имеет на них полное право, — рассказал адвокат Дмитрий Гаврушко. — Повторюсь, при этом неважно, у кого находились эти средства — у мужа или жены.

Женщине также вернули деньги, потраченные на уплату штрафа.