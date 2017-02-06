Денег на чиновников больше нет 41 6.02.2017, 16:46

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Фото с сайта zib.com.ua

В Беларуси готовится масштабное сокращение госслужащих.

Разговоры о возможной «оптимизации» администрации Лукашенко появились еще во второй половине прошлого года. Правда, тогда большинство экспертов посчитали те заявления лишь игрой на публику, пишет «Салідарнасць».

Сейчас похоже, что белорусский диктатор действительно решился урезать свой аппарат – причем, довольно серьезно.

По словам главы администрации Натальи Кочановой, принято решение сократить «порядка 30% государственных служащих», которые работают в учреждении. В итоге работу сохранят лишь 108 работников этого государственного органа.

Почему Лукашенко решился на такой шаг?

– Причина такого решения простая: кончились деньги, – заметил в экспресс-комментарии политический обозреватель Валерий Карбалевич. – В стране кризис, поэтому не хватает средств, чтобы содержать такое большое количество чиновников.

По словам эксперта, волна сокращений затронет не только сотрудников администрации Лукашенко, но и других государственных органов:

– Эта так называемая оптимизация коснулась даже МВД. Уже только это говорит о том, что ситуация сложная. Сокращение начинается с центральных органов – администрации Лукашенко и правительства, а затем пойдет по всей цепочке вертикальной вниз.

Валерий Карбалевич согласен с тем, что отметка в 30% может стать своеобразным маркером для дальнейшего сокращения госслужащих – в том числе и в регионах.

– Несмотря на то, что сокращаться будут, в первую очередь, совмещенные должности, вакантные места и люди пенсионного возраста, – спрогнозировал эксперт.

Интересно, что ранее Лукашенко запретил перенаправлять жалобы на свое имя в низовые инстанции.