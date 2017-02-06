Apple, Facebook и Google оспорили иммиграционный указ Трампа 2 6.02.2017, 17:08

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В общей сложности под документом, в котором говорится о неблагоприятных последствиях указа для бизнеса, подписались 97 компаний.

97 американских компаний во главе с гигантами информационных технологий Apple, Google, Facebook и Microsoft обратились в суд в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств. Вечером 5 февраля они направили в федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско свою правовую оценку ситуации, сообщает DW.

В частности, по мнению этих и ряда других корпораций, мигранты вносят существенный вклад в развитие инноваций в США, а указ Трампа способствует дискриминации и противоречит закону. Компании подчеркнули, что такая политика вредит их бизнесу, усложняя процесс трудоустройства и поиска новых сотрудников. Следовательно, она чревата переносом рабочих процессов за пределы Соединенных Штатов, сказано в письме. Документ, среди прочих, подписали компании Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber и Lyft.

4 февраля федеральный суд в Сиэтле принял постановление по иску штата Вашингтон, которое налагает временный запрет в масштабах всей страны на исполнение указа президента Трампа, ужесточающего иммиграционный режим и временно запрещающего въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Вслед за этим апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил срочное ходатайство, поданное администрацией Трампа, о немедленном снятии временного запрета на исполнение скандального указа. Судьи намерены обстоятельно рассмотреть аргументы обеих сторон. Теперь в этот правовой спор вступили и гиганты информационных и коммуникационных технологий.

Указ о запрете въезда в США для граждан семи государств Дональд Трамп подписал 27 января.