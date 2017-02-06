Россия отказала Украине в выдаче Януковича 5 6.02.2017, 17:40

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Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

РФ усмотрела в запросе Генпрокуратуры Украины «политическое преследование» беглого экс-президента.

Генеральная прокуратура Российской Федерации отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича до получения запросов о его выдаче, посчитав его «преследование политически мотивированным».

Об этом сообщил официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной, передают "РИА Новости".

"Информирую, что в 2015-2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича В.Ф. до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чем украинская сторона проинформирована", — заявил Куренной.

Согласно указанной статье конвенции, выдача не осуществляется, если "преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением". То же правило, согласно Конвенции, применяется и в том случае, если запрашиваемая сторона имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин".

Куренной уточнил, что российское надзорное ведомство отказало Киеву в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.

Напомним, Главная военная прокуратура Украины завершила специальное досудебное расследование по делу о госизмене Януковича.

Сам беглый экс-президент заявил, что готов сотрудничать с украинским следствием, и убежден, что нет никаких препятствий для проведения необходимых следственных и процессуальных действий с его участием на территории России.