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Футболист из США прибыл на просмотр в брестское «Динамо»

  • 6.02.2017, 17:30
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Последним местом пребывания Коннора Пресли был лондонский «Тоттенхэм».

18-летний американский полузащитник Коннор Пресли прибыл на просмотр в тренировочный лагерь «Динамо-Брест», сообщает официальный сайт клуба.

Футболист родился 7 апреля 1998 года в Остине, штат Техас. В 2014 году присоединился к академии «Далласа», после чего принимал участие в тренировочных лагерях нескольких английских клубов, а также португальской «Бенфики».

Последним местом пребывания Коннора был лондонский «Тоттенхэм», с которым он не подписал контракт исключительно из-за непопадания под требования английской программы развития молодых талантов, так как не был заигран ни за одну из американских сборных.

В ближайшее время тренерскому штабу «Динамо-Брест» предстоит оценить возможности молодого футболиста и принять решение относительно его перспектив в составе команды.


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