На семейном фото китайцев поместилось 500 человек 2 6.02.2017, 17:59

8,430

Фотографу понадобилось около 30 минут, чтобы уместить родственников в кадре.

Члены одной китайской семьи в деревне Шэнчжоу сделали семейное фото после празднования китайского Нового года.

На снимок попали 500 человек, которые являются потомками семьи Рен из разных поколений, пишет tjournal.ru.

По словам фотографа, ему понадобилось около 30 минут, чтобы уместить родственников в кадре. На фото обратило внимание издание «Жэньминь жибао».