Лукашенко снова соврал? 12 6.02.2017, 18:01

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В суд ЕАЭС иск Беларуси по поводу сокращения объемов российской нефти не поступал.

Иск Беларуси по поводу ограничения объемов поставляемой в страну российской нефти не поступал в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Такой иск не поступал. Такой информации пока нет", — сообщил РИА "Новости" в понедельник представитель секретариата суда.

Напомним, в минувшую пятницу Лукашенко заявил, что Беларусь обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. При этом он не уточнил, в какой именно суд обратилась наша страна.

В третьем квартале минувшего года Россия сократила объем поставок нефти в Беларусь из-за неоплаты российского газа и недопоставок нефтепродуктов в Россию.

Россия настаивает на цене 132 доллара за тысячу кубов, Беларусь готова платить немногим более 100 долларов. По подсчетам россиян, задолженность белорусской стороны за газ уже составила 550 млн долларов.

Объем поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года составит всего 4 миллиона тонн.