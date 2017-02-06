закрыть
6 февраля 2017, понедельник, 19:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко снова соврал?

12
  • 6.02.2017, 18:01
  • 9,881

В суд ЕАЭС иск Беларуси по поводу сокращения объемов российской нефти не поступал.

Иск Беларуси по поводу ограничения объемов поставляемой в страну российской нефти не поступал в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Такой иск не поступал. Такой информации пока нет", — сообщил РИА "Новости" в понедельник представитель секретариата суда.

Напомним, в минувшую пятницу Лукашенко заявил, что Беларусь обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. При этом он не уточнил, в какой именно суд обратилась наша страна.

В третьем квартале минувшего года Россия сократила объем поставок нефти в Беларусь из-за неоплаты российского газа и недопоставок нефтепродуктов в Россию.

Россия настаивает на цене 132 доллара за тысячу кубов, Беларусь готова платить немногим более 100 долларов. По подсчетам россиян, задолженность белорусской стороны за газ уже составила 550 млн долларов.

Объем поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года составит всего 4 миллиона тонн.


Мнение

Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет