Navi: Хотели спеть «1944» по-белорусски за кулисами 4 6.02.2017, 18:07

7,489

Однако режиссер трансляции украинского отбора на «Евровидение» предложил белорусскому дуэту сделать сюрприз для Джамалы вживую.

На минувших выходных представители Беларуси на «Евровидении-2017» Navi устроили промо-поездку в Киев. Ксения Жук и Артем Лукьяненко дали интервью ряду украинских СМИ, побывали в эфире радиостанций Европа +, ПерецFM i HappyRadio и в качестве гостей приняли участие в первом полуфинале Национального отбора Украины, передает «Еврорадио».

Видео, где наш дуэт поет в переводе на белорусский язык песню «1944» Джамалы, за два дня посмотрело 80 тысяч человек. Идея перепеть песню Джамалы (певица входила в жюри национального отбора и присутствовала в зале) принадлежит пиар-менеджеру Сергею Андрианову, сотрудничающему с Navi во время подготовки к «Евровидению».

«Сначала мы думали это сделать за сценой, но режиссеру трансляции украинского отбора понравилась идея, поэтому решили исполнить песню в эфире, ― рассказывает Сергей Андрианов. ― После окончания трансляции Джамала и Navi еще поговорили. Певица сказала, что Navi хорошо «зажгли» и выглядят очень самобытно. А также повязала на голову подарок от Navi ― ленту с белорусским орнаментом».

С собой Navi привезли в Киев 10 метров ленты с орнаментом, символизирующим движение и жизнь ― то, о чем поют белорусы в своей конкурсной песни «Гісторыя майго жыцця».

Помимо Джамалы, у Naviband был разговор с Андреем Данилко, который порадовался, что от Беларуси наконец едут не «иностранные артисты» (мол, до сих пор все были похожи на иностранцев, когда пели по-английски), а прозвучит белорусская история на «Евровидении».

Сами Navi сегодня на звонки не отвечают ― «отходят» от поездки. Сергей Андрианов говорит, что вскоре группа начнет работу по доработке аранжировки песни.

После выступления Naviband в Киеве, в рейтингах букмекеров белорусы поднялись на 10 позиций.