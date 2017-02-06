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Россия объяснила, зачем вводит погранзону на границе с Беларусью

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  • 6.02.2017, 18:11
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В РФ разъяснили цели и задачи установления погранзоны на границе с Беларусью к большому неудовольствию официального Минска.

"Установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны госграницы РФ, как это предусмотрено ст.16 закона РФ от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации", и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов", - цитирует "Интерфакс" сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, распространенное 6 февраля.

Установление погранзоны не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через госграницу РФ, подчеркнули в спецслужбе.

"Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей", - пояснили в ЦОС.

Лукашенко в ходе своей большой пресс-конференции в Минске 3 февраля резко раскритиковал решение руководства ФСБ РФ об установлении погранзоны и пообещал "адекватный ответ".


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