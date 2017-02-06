Как белорусы встретили Новый год на пляже с миллионами людей 1 6.02.2017, 19:14

Минчанка Татьяна вместе с мужем Андреем и друзьями встретили Новый год в Бразилии.

О своем захватывающем приключении пара рассказала CityDog.by.

МЕЧТЫ О ВОДОПАДАХ И ФЕЙЕРВЕРК НА КОПАКАБАНА

– Пару лет назад по телевизору я увидела водопады Игуасу и влюбилась в них. Когда я сказала мужу о новой мечте, он засомневался – нереально же: далеко и дорого. Но все-таки стал рассматривать возможность побывать в Бразилии.

Планированием поездки занялся Андрей – как обычно в наших путешествиях. Было нелегко: бразильцы не торопились отвечать на письма, а цены, заявленные на сайтах, на Новый год просто взлетали. Мы хотели отпраздновать Новый год уже в Рио, поэтому вылетали из Минска 30 декабря. Пришлось сделать несколько пересадок, чтобы билеты обошлись дешевле. Всего за день пять перелетов. Но мы привычные.

Новый год в Рио – это незабываемо. На пляже Копакабана устраивают один из самых грандиозных в мире фейерверков. На огромном пляже собирается более миллиона людей – все в белом.

Мы очень удивились тому, сколько на улицах продавали цветов – в основном гладиолусы. Новогодняя традиция в Бразилии – бросать в воду цветы и загадывать желания. На пляже мы увидели баржи, подготовленные для салюта. Тут было много полиции, но все были счастливые и радостные. Ровно в полночь начался салют – 10 минут непрерывного шоу. Невозможно передать, какая там атмосфера: все люди танцуют, веселятся, обливаются шампанским и поздравляют друг друга.

Конечно, в Рио все туристы обязательно едут к статуе Христа Искупителя и поднимаются на гору Сахарная голова. Оттуда открываются виды невероятной красоты.

В день, когда мы выбрались к статуе Христа, у бразильцев был выходной, и людей было просто невероятно много. Мы развернулись и решили купить билеты на следующий день через интернет. Поэтому попасть к самой знаменитой достопримечательности Рио у нас получилось только со второго раза.

ТАНЦУЮЩИЕ ДЕВУШКИ И МАЛЬЧИКИ-ФУТБОЛИСТЫ

Бразильцы очень гостеприимны, всегда готовы помочь, подсказать. И музыка, и танцы тут повсюду. Люди улыбчивые и красивые. Очень много девушек всех возрастов в теле – они не толстые, а именно выразительные. И как они ходят! Легкая танцующая походка. И это неудивительно: все девочки в Бразилии с детства танцуют, а мальчики – играют в футбол (хотя и девочки, бывает, тоже).

Свободные от экскурсий часы в Рио мы провели наслаждаясь пляжным отдыхом. Роскошные огромные пляжи с песком, который хрустит под ногами, теплый океан, солнце, кайпиринья, отличная компания и вкуснейшая еда – что еще нужно?

Кстати, на пляжах оставляют жестяные банки из-под пива и напитков. Местные их собирают и отдают на переработку. В Бразилии один из самых крупных мусороперерабатывающих заводов в мире. Сдавать алюминий – это бизнес.

Мы были в курсе, что в Бразилии страшная ситуация с преступностью: срывают драгоценности, вырывают из рук телефоны. За вещами нужен глаз да глаз. Мы взяли с собой смартфоны попроще и только один фотоаппарат, перестраховались. Наличные деньги старались с собой не носить – максимум 10-15 долларов.

Но, к нашему удивлению, люди спокойно кладут дорогой мобильник в один задний карман джинсов, а кошелек – в другой. По крайней мере, в центре Рио именно так. Можно было поехать на экскурсию в фавелы, посмотреть на трущобы, но мы не захотели. Посмотрели из такси – достаточно.

ВЫМОКШИЙ ТЕЛЕФОН, ПРОВЕРКА НА ТЕРПЕНИЕ И РОСКОШНЫЕ ЗАКАТЫ

В Рио мы взяли машину в аренду и поехали в Arraial do Cabo – в 150 километрах севернее Рио. По дороге остановились на денек в апартаментах в кондоминиуме на берегу соленого озера Араруама. Оно было очень теплым, градусов 35.

Кажется, Бразилия проверяла нас: действительно ли мы тревеллеры или так себе? Многое у нас получались только со второго раза. Мы со второго раза улетели из Минска – понадобилась дополнительная проверка самолета, и всех пассажиров вернули в аэропорт. Зато было весело, и, когда очередной раз что-то случалось, все уже хохотали: мол, два раза – это лучше, чем один.

Мы умудрились «утопить» телефон, причем не в океане или бассейне, а на тумбочке возле кровати. В пластиковой бутылке с водой оказалась крошечная дырочка, и телефон просто залило, пока он заряжался. Мы пытались восстановить данные, ведь все было в телефоне, но адрес апартаментов в Араруаме так и не спасли. Вернее, название улицы было на распечатке – но улица длиной в 10 километров. Мы просто медленно ехали и смотрели по сторонам в надежде, что сможем узнать место по фотографии на сайте. Узнали!

В Араруаме нас ждал роскошный белоснежный пляж – лучший из тех, где мы бывали. Море было удивительно ласковое. Атлантика в Бразилии – с такими шикарными большими волнами, красивыми, сильными.

На основной пляжный отдых мы остановились на курорте Arraial do Cabo. Надеялись, что на таких пляжах будет спокойно. Но, когда приехали, показалось, что половина страны приехала за нами – было очень многолюдно! Но мы даже не подумали расстраиваться: мы же на машине, и несколько лучших пляжей Бразилии недалеко от нас.

Закат в этом месте – просто чудо. Солнце садится прямо в океан. И это на восточном побережье!

На английском в этой части Бразилии практически не говорят. С хозяйкой наших апартаментов нам пришлось общаться через Google Translate. Как-то увидела на пляже традиционные бразильские пирожки, но, чтобы выбрать с курицей, пришлось кудахать и кукарекать. Хохотали вместе с продавцом.

На пляж бразильцы спокойно берут с собой домашних животных. Им специально надевают шапочки от солнца, и прекрасные собаки резвятся и наслаждаются отдыхом вместе с хозяевами.

10 января закончились каникулы у бразильцев, пляж опустел, и на работу вышли рыбаки. Они забрасывают огромную сеть недалеко от берега и вместе с местными жителями вытягивают ее на берег.

ЕДА И АПТЕКИ

Еда в Бразилии оказалась дороже, чем мы ожидали, даже в магазинах, не говоря уже о кафе и ресторанах. Заведения разные. Есть обычные, есть те, в которых все устроено по принципу шведского стола. Прямо на вертелах перед тобой готовятся разные виды мяса – подходишь к повару и просишь нарезать столько, сколько захочешь: хоть маленький кусочек, хоть целую тарелку. За 100 граммов еды платишь около 2 долларов.

Есть формат, когда тебе приносят мясо постоянно и разное, практически без остановки, пока ты не перевернешь карту. Но это для тех, кто реально может съесть много. И третий, когда платишь определенную сумму и ешь сколько хочешь.

В Игуасу мы попросили посоветовать нам место, где едят местные. Это было неимоверно вкусно и очень дешево. В большом зале стояли несколько столов с разнообразными блюдами: картофельные шарики с начинками, бобы, фейжоада, шураско, мясо в соусах, язык. Отдельно несколько видов разного мяса на вертелах.

На десерт мы только посмотрели – съели столько вкусного, что не смогли попробовать сладкое. В общем, на четверых эта радость желудка и убийца фигуры стоила где-то 28 долларов.

В бразильских городках с трудом можно найти аптеку. Кажется, бразильцы не болеют. Наша подруга простыла под кондиционером в автобусе, и ребятам пришлось ходить в аптеку, где они подружились с местным провизором.

СТРАШИЛКИ О ЯГУАРАХ, ПРИРОДНАЯ МОЩЬ И СЛУЧАЙНЫЙ РАФТИНГ

Водопады Игуасу находятся на границе Бразилии и Аргентины. Мы хотели побывать с обеих сторон: со стороны Аргентины больше прогулочных площадок, да и можно было забраться повыше и смотреть на водопады сверху. Но, к сожалению, это оказалось очень дорого и сложно. Виза в Аргентину для белорусов стоит 150 долларов на человека, и сделать ее можно только лично присутствуя в Москве.

Но даже дорогая виза и поездка в Москву – это еще не конец эпопеи. Для того, чтобы визу все-таки выдали, нужен факс от владельца жилья, которое вы будете снимать в Аргентине. На все наши попытки объяснить, что мы будем жить в Бразилии, нам отвечали: «Ваши проблемы».

Почти со всеми странами мира у Аргентины безвизовый режим, но не с Беларусью. Интересно, что без визы разрешается заезжать в большой торговый центр на территории Аргентины. Физически и территориально мы там побывали.

В национальный парк мы поехали наутро после прилета. Кстати, при покупке билетов автомат предлагает выбрать свою страну, и Беларуси в списке не оказалось, пришлось выбрать другую страну. Мы снова столкнулись с препятствием: оказалось, что без паспортов мы пройти не можем. Пришлось взять такси, вернуться в наш домик и уже с паспортами снова ехать обратно.

В «меню» входит прогулка по парку на открытых машинах с гидом, тур пешком по парку, сплав на лодке к водопадам и рафтинг. На рафтинге мы были впервые в жизни. В агентстве нам сказали, что паспорта Беларуси они видят первый раз. По крайней мере, на рафтинге на Игуасу мы первые белорусы.

Экскурсовод говорил на португальском и на английском. Он рассказал, что в парке обитают ягуары. Был участок, который нужно было пройти пешком, и гид, шутя, предупреждал: не пытайтесь бежать от ягуара – он бегает быстрее, не пытайтесь запрыгнуть куда-то – он прыгает выше, не залезайте на дерево – он с этим тоже справляется лучше, не пытайтесь плыть – это он тоже умеет лучше вас. Просто стойте.

Вода в реке коричневого цвета, издалека кажется, что она грязная. Но, когда нам «пришлось» в ней искупаться, оказалось, что это просто почва окрашивает воду.

На лодке мы двинулись в сторону водопадов. Когда за поворотом реки увидели льющиеся с небес потоки, просто замерли от восторга. Мы дважды входили на лодке под водопады – все вымокли до нитки, но были счастливы, как дети.

Тогда же выяснилось, что нам предстоит рафтинг. На нас надели защитные шлемы, жилеты, дали в руки весла и стали проводить инструктаж. Минут 15 нас учили тому, что и когда нужно делать. Делали это все с предельной серьезностью, поэтому мы подумали, что это будет очень страшно и опасно.

Как оказалось, рафтинг – это больше шоу. Первый порог был очень крутым: нос нашей резиновой лодки задрало, капитан кричал нам команды, постоянно подгонял. Было здорово и весело, но не страшно! Потом мы поняли, что это больше делалось для видео, которое снималось с лодки, плывущей недалеко. А мы-то верили, по-настоящему. Мы прошли еще пару порогов, уже с улыбкой и предвкушением чего-то крутого и сложного впереди. И внезапно гид говорит: «Все, гайз, вы молодцы, справились».

Еще полкилометра мы просто дрейфовали к пристани. Нам разрешили выпрыгнуть из лодки и просто плыть по реке, держась за веревки. Можно было даже полежать на спине, зацепившись руками или ногами, и наслаждаться природой.

Со смотровой площадки на водопады открывается просто невероятный вид. Есть огражденная дорога со смотровыми площадками, по которой можно полтора километра идти вдоль них и просто любоваться.

Водопады поражают своей мощью. От них идет глубокий низкий рокот, который отдается в груди. Глядя на них, понимаешь, как велика сила природы, восхищаешься ее творениями. Кажется, создатели фильма «Аватар» вдохновлялись именно Игуасу – так похожи их фантастические летающие водопады на бразильские.

В день отъезда у нас осталась еще одна запланированная экскурсия – на крупнейшую в мире гидроэлектростанцию Итайпу. Она расположена на реке Парана, около Фос-ду-Игуасу, на границе Бразилии и Парагвая. На станции есть линия границы, которая разделяет два зала – бразильский и парагвайский. Станция обеспечивает электричеством Бразилию на 15% и на 85% – Парагвай.

От электростанции мы добрались к необычному месту, где пересекаются между собой две реки и разделяют сразу три страны: Бразилию, Аргентину и Парагвай. Пересечение рек выглядит очень живописно: они отличаются по цвету и постепенно сливаются в один совершенно иной оттенок. Посмотреть на это зрелище можно из старинного форта – правда, за деньги.

На обратном пути нас ожидал сюрприз. В аэропорту сообщили об отмене нашего ночного рейса Сан Паулу – Мадрид. Мы так и не смогли добиться в Сан-Паулу пересадки на другой ночной рейс. Наши объяснения, что мы опоздаем на рейсы домой и потеряем деньги, никого не волновали. В Сан-Паулу нас встретили представители аэропорта и выдали ваучеры в отель.

Пришлось менять планы и полночи искать за разумные деньги и выкупать билеты до Минска. Но, как я уже говорила, наша компания привыкла к сюрпризам. Волей судьбы мы и старый Новый год встретили в Бразилии.