Подписали, но не поняли что 5 6.02.2017, 19:09

Беларусь просит разъяснить статьи Договора об образовании ЕАЭС.

Министерство юстиции Беларуси обратилось в суд ЕАЭС с просьбой разъяснить положения некоторых статей Договора о Евразийском экономическом союзе.

Александр Лукашенко подписал этот договор, а белорусский «парламент» ратифицировал его еще осенью 2014 года. Тогда говорилось, что сделано это обдуманно и осознанно, так как документ выверен, понятен и проанализирован. И вот теперь выясняется, что Договор Беларусь подписала, но не до конца поняла.

Министр юстиции Беларуси обратился с заявлением в суд ЕАЭС, в котором просит разъяснить статьи 74 и 76 Договора, а также некоторые положения Протокола об общих принципах и правилах конкуренции.

В частности, Беларусь хочет разъяснения норм о так называемых «вертикальных соглашениях». Напомним, что это соглашения между хозяйствующими субъектами, не конкурирующими между собой, один из которых продавец, а второй – покупатель. К ним, в частности, относятся все дилерские соглашения.

Как можно понять из заявления, Беларусь намерена разрешить такие соглашения, если доля каждого из субъектов не будет превышать 15 процентов рынка. Договор о ЕАЭС такие соглашения и запрещает, и разрешает одновременно.

Суд принял дело к рассмотрению. Слушания назначены на 27 февраля.