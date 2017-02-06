Спутник показал весь день Земли за шесть секунд 6.02.2017, 19:21

Фото: NASA

Энтузиасты свели все имеющиеся фото спутника в одну GIF-картинку, на которой можно рассмотреть, как меняется планета из космоса.

В ноябре 2016 года NASA вывело на орбиту свой новейший метеорологический спутник GOES-16. Спустя два месяца зонд передал собранные им данные, а энтузиасты свели все имеющиеся фото в одну GIF-картинку, на которой можно рассмотреть, как с течением времени меняется планета из космоса, передает tut.by.

Сам спутник GOES-16 (Geostationary Operational Environmental Satellite) является зондом четвертого поколения, разработанным Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) совместно с NASA.

У нового спутника в сравнении с предыдущими моделями в четыре раза выше разрешение и в пять раз больше охват изображения, что позволяет захватывать все зоны полушария планеты целиком.

Визуализация погодных явлений на аппарате ведется с помощью новейшего инструмента ABI (Advanced Baseline Imager), который имеет 16 спектральных каналов (два канала видимого диапазона, четыре канала ближнего инфракрасного и десять инфракрасных каналов) — впечатляющие снимки были получены с помощью именно этого прибора.

Скорость съемки у новинки выше зондов предыдущего поколения примерно в 5 раз — в обычном режиме GOES-16 способен делать фотографии одного полушария раз в 15 минут, но при необходимости скорость съемки может быть увеличена до двух кадров в минуту.

Информация, собранная спутником, используется для прогнозирования погоды, слежения за бурями и мониторинга других метеорологических явлений.