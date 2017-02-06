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В Латвии начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет

  • 6.02.2017, 19:30
фото: delfi.lv

На территории Латвии было расположено 12 баз, на которых были размещены ракеты с ядерными боеголовками.

В Гулбенском крае начались работы по демонтажу последней на территории Латвии советской базы, на которой в свое время были размещены ядерные ракеты. Об этом сообщает delfi.lv со ссылкой на компанию Demontāža, которая ведет работы на объекте.

Шахтный ракетный комплекс "Двина Р-12" в Тирзе находится в 14 км от Гулбене. На базе расположены четыре шахты для запуска ядерных ракет (каждая глубиной 32 метра), а также подземный командный центр.

По словам руководителя и владельца компании Demontāža.lv Мартыньша Малниекса, база будет полностью демонтирована: "В принципе, это грандиозное 10-этажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона". Малниекс отмечает, что к работе привлечена спецтехника - мощные экскаваторы, оснащенные гидравлическими молотами и ножницами для демонтажа.

Стоимость демонтажных работ составит 189 906 евро, они должны быть завершены за шесть месяцев.

На территории Латвии было расположено 12 баз, на которых были размещены ракеты с ядерными боеголовками. Пять из них были подземными.

фото: delfi.lv

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