Сельчанин вез в санках краденого поросенка и выдавал его за собаку 6.02.2017, 19:37

Курьезный случай произошел в деревне Прудок Мозырского района.

Вечером наряд ГАИ патрулировал деревню Прудок в Мозырском районе: движения на дороге почти не было, и внимание инспекторов привлек неуверенно идущий по обочине мужчина, который тащил за собой санки с мешком, пишет kp.by.

- Госавтоинспектор поинтересовался у пьяного парня, какую поклажу тот везет. Мужчина ответил, что в мешке собака. Но в этот момент «барбос» зашевелился и стал хрюкать. Милиционеры развязали мешок, а из него высунулся свиной пятачок вьетнамского поросенка. Все, что смог ответить мужчина, - животное лежало на дороге, вот и решил взять с собой, чтобы не замерзло, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Милиционеры вскоре выяснили, кто на самом деле хозяин поросенка, и привезли животное домой. 45-летний местный житель очень удивился и не подозревал, что вор залез к нему в сарай и поживился вьетнамцем. В отношении уже судимого за кражу сельчанина возбуждено новое уголовное дело.