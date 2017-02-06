Борис Джонсон: Британия не поддерживает снятия санкций с РФ 6.02.2017, 19:46

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что проинформирует министров ЕС о том, что позиция по снятию санкций с России не будет смягчена.

Во время заседания совета ЕС в Брюсселе 6 февраля британский министр иностранных дел сообщил журналистам, что нет причин для ослабления мер, которые включают замораживание активов и запрет на выдачу виз людям и организациям, связанным с Кремлем, пишет The Guardian.

«Все очень обеспокоены, что причины недавних актов насилия на Украине так и не ясны; есть немного сведений о том, кто инициировал это, но Великобритания будет настаивать, что нет ни одной причины для смягчения санкций, и продолжит оказывать давление на Россию», — заявил Джонсон.

По мнению издания, Джонсон также хочет дистанцироваться от заявлений президента США Дональда Трампа, который намерен рассмотреть вопрос снятия санкций с России в ближайшее время. Во время пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй в Вашингтоне Трамп на вопрос о продлении санкций против Москвы ответил, что «мы посмотрим, что произойдет».