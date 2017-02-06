Сборная Беларуси будущего 6.02.2017, 20:06

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На льду «Минск-Арены» стартовал кэмп сборной Беларуси - почти без КХЛовцев, зато с молодежью, которая стучится в двери национальной команды.

Главный тренер команды Дэйв Льюис вызвал в расположение сборной 28 хоккеистов. Добрая часть этого списка — 8 игроков — в минувшем декабре помогла белорусской "молодежке" вернуться в элитный дивизион мирового первенства, пишет «Прессбол».

Вратари: Александр Осипков ("U20", экстралига), Михаил Карнаухов (ХК "Динамо-Молодечно", экстралига), Максим Малютин (ХК "Шахтер-Солигорск", экстралига).

Защитники: Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич (все — ХК "Динамо-Молодечно", экстралига), Роман Достанко, Илья Сушко (оба — ХК "Шахтер-Солигорск", экстралига), Егор Иванов (ХК "Могилев", экстралига), Никита Устиненко (ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Кирилл Чайка ("U20", экстралига).

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все — ХК "Шахтер-Солигорск", экстралига), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Виктор Туркин (все — ХК "Юность-Минск", экстралига), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба — ХК "Неман" Гродно, экстралига), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов (ХК "Динамо-Молодечно", экстралига), Егор Шарангович ("U20", экстралига).

Состав в распоряжении тренерского штаба нынче экспериментальный. Впрочем, для февраля — не сказать, чтобы несвойственная практика. Но даже в приведенном круге имен есть минские динамовцы, трое из которых пропустили тренировку из-за вчерашней игры в Ханты-Мансийске с "Югрой" — это Никита Мицкевич, Данила Карабань и Артур Гаврус. А вот легионеры из КХЛ отсутствуют напрочь. Приведенный на днях состав из 30 фамилий актуален за несколькими исключениями — вне игры Илья Казнадей из "Немана" и Дмитрий Заламай из "Гомеля", а также форвард "Юности" Павел Развадовский. Обратная ситуация у Егора Шаранговича, которого Дэйв Льюис призвал в команду накануне.

19-летний Илья Сушко в декабре с капитанской повязкой в немецком Бремерхафене помог молодежной сборной вернуться в "элиту", так что призыв защитника в состав национальной команды не выглядит удивительным.

- На тренировке много молодых ребят, с которыми вместе выступали в Германии. Можно сказать, что все мы знакомимся с системой, тонкостями игры в главной команде страны. Какие-то моменты услышали впервые, никогда до этого с ними не сталкивались. Мы — это такая свежая кровь. Много новых ребят, но в знакомстве ничего плохого нет.

- Вызов в сборную был для вас неожиданным?

- Нам говорили, чтобы мы старались показывать лучшие качества. Поэтому все было в наших руках. Знали, что если будем хорошо играть, то в любом случае получим шанс. Так и вышло.

- Какие шансы поехать на чемпионат мира?

- Все будет завесить только от нас. От того, как себя проявим, от работы… Ну, и не без доли везения, конечно.

Партнер Сушко по "молодежке" 18-летний Егор Шарангович тоже приглянулся Дэйву Льюису. Похвалу в свой адрес форвард получал и от Александра Белявского, под руководством которого сборная вылетала из элитного дивизиона, и от Юрия Файкова, с которым возвращалась в группу сильнейших.

- Не давит авторитет старших?

- Наоборот, чувствовал себя здорово. Тренировка прошла хорошо, хотя со взрослыми было непросто. В молодежной и национальной сборной системы одинаковые, упражнения те же. Только вот в конце занятия пришлось побегать — именно поэтому тяжело.

Главный тренер сборной Дэйв Льюис после тренировки уделил журналистам 20 минут.

- Почему не вызваны игроки из КХЛ?

- Клубы сейчас готовятся к плей-офф, а мне не нужно дополнительно смотреть на белорусов из этой лиги. Я и так прекрасно знаю, на что они готовы. Хочу дать шанс молодым ребятам. После выступления молодежной сборной в Бремерхафене я сказал Юрию Файкову о своем желании посмотреть на молодых ребят, которые станут следующим поколением в белорусском хоккее.

Сборная нуждается в обновлении, это естественный процесс. До этого Файков порекомендовал некоторых ребят, а в субботу я присутствовал на матче чемпионата "U-20" — "Брест" (4:0), где мне приглянулся еще один игрок — Егор Шарангович. Его я вызвал дополнительно.

- Для него это уже не первый вызов. Этакий второй аванс?

- Мне он нравится. Хорошо проявил себя в поединке с "Брестом" и, на мой взгляд, стал лучшим игроком матча. Он демонстрирует хороший оборонительный хоккей и умеет анализировать игру.

К нам еще добавятся ребята из минского "Динамо", но перед выездом, возможно, придется кого-то отцепить. Очень хочется, чтобы новые игроки могли поработать с тренерами национальной сборной, прочувствовать нашу систему. С Крэйгом Вудкрофтом мы находимся в постоянном контакте. Никаких выходных — просто динамовцы вчера поздно прилетели. Рад, что несмотря на большое количество травм, различных повреждений, эта команда смогла добиться победы.

- Что думаете о дисквалификации Вудкрофта?

- Каждый тренер недоволен судейской работой. Если доволен — значит, недостаточно хорошо работает.

- Кто в такой молодой команде может взять на себя роль лидера в Словакии?

- Пока не знаю, до среды вряд ли будет принято решение о капитане. Несколько дней понаблюдаем за ребятами. Не гарантированно, что это будет кто-то из ветеранов.

- Какие задачи стоят на турнир?

- Основная задача — показать молодым игрокам, что тот успех, которого они добились в Германии, на этом не заканчивается. Чтобы достигнуть новых высот, нужно больше работать. Поэтому везем молодежь на взрослый турнир, где совершенно другой уровень.

Уверен, что ошибки и просчеты на льду в Словакии будут. Но важно не то, какие ошибки ты допускаешь, а то, какие выводы после этого делаешь. Чтобы проверить способности ребят, нужно давать им возможности проявить себя в сложных ситуациях. Я же буду фокусироваться на их умении справляться с поставленными задачами.

- Насколько результат декабрьского матча со швейцарцами в Биле (1:6) будет полезен для мотивации сейчас, накануне очередной игры с этой командой?

Ну, это больше вопрос тренерской работы. Мы везем в Словакию другую команду, швейцарцы, наверняка, тоже. На "Евровызове" наша команда показала отличную игру в матче со словаками, где были единой командой и крупно выиграли, а на следующий день необъяснимо уступили команде Швейцарии. Сейчас мы просто работаем над своей системой, отрабатываем компоненты вбрасывания, игру в неравных составах. А потом перейдем непосредственно к разбору соперника.

- Преследует ли тревога за вратарскую линию?

- Я не смотрю на какой-то один момент. Проанализировав нашу статистику на последних трех чемпионатах мира, выделяются четыре проблемные зоны. Это игра в большинстве и меньшинстве, вбрасывания, а также то, как нам забрасываются шайбы — после контратаки, при игре в обороне или во время удаления. Сейчас тренерский штаб делает видеоподборку всех этих моментов, после чего будет проведен анализ. Тренерам предстоит поработать над всеми этими проблемными зонами. Например, голкипер отражает бросок, после чего случается отскок, но вратарю некому помочь. Почему? Возможно, слишком далеко находится защитник, поэтому ему нужно будет опуститься ниже.

- То есть отсутствие в сборной первого номера — не проблема?

- Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Будем работать с теми, кто есть. Кевин Лаланд не играл, но много практиковался. У Михаила Карнаухова больше игровой практики, еще есть молодой парень Александр Осипков. У нас не так много возможностей, но мы должны использовать лучшее.

- Вы не назвали фамилию Мильчакова…

- Сейчас мы устремили свое внимание на новое поколение вратарей. Кевина мы тоже не можем причислить к новому поколению, это уже состоявшийся вратарь. Мы акцентируем внимание на молодых игроков.

- Чем привлек внимание Малютин?

- Это достаточно опытный вратарь, который ездил на Олимпиаду в Ванкувер. Он хорошо отыграл два с половиной периода в прошлом матче, поэтому мы решили на него посмотреть. Хотим понять природу этого игрока.

До 9 февраля команда будет проводить двухчасовые тренировки в Минске, после чего отправится в Словакию для участия в международном турнире. Соперниками белорусов станут сборные Словакии, Швейцарии и России.

10.02.2017 (пятница):

16.30. Беларусь — Швейцария.

11.02.2016 (суббота):

16.30. Беларусь — Россия (олимп.) / 18.00. Беларусь — Словакия.