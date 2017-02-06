Причина, по которой КНДР ведет себя тихо 6 6.02.2017, 20:26

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КНДР ведет себя так тихо, что не слышно даже дыхания.

Не было ни запусков ракет, ни ядерных испытаний, ни провокаций. По всей видимости, это потому, что Белый дом оккупировала «группа блондина». Похоже, КНДР внимательно наблюдает за президентом Трампом. Возможно, Пхеньян удивлен его молниеносными и агрессивными действиями на начальном этапе, пишет Yahoo News Japan (перевод - inosmi.ru).

По всей видимости, руководство КНДР обратило внимание на то, что оно оказалось лицом к лицу с президентом, который способен всего за одну неделю перевернуть долгосрочную политику США в отношении экологических изменений, ООН, а также связей с отдельными государствами. КНДР вообще не понимает, на какие шаги пойдет президент Трамп, однако осознает, что Трамп болезненно реагирует в той ситуации, когда ущемляются его интересы.

Трамп неоднократно заявлял, что КНДР не разработает баллистические ракеты, которые будут направлены на американский континент. Следовательно, его реакция на подготовку КНДР к ракетным испытаниям должна быть острой. Возможно, он может даже уничтожить все ракеты, заправленные топливом и находящиеся на пусковой площадке.

Мне кажется подобная неопределенность и нестабильность стали определяющими факторами, которые повлияли на то, что КНДР воздержалась от провокаций.

КНДР озадачили не только прямые отношения с США. Время президента Трампа, скорее всего, окажет влияние и на отношения США с такими странами, как Сирия и Япония, что отразится также на связях с КНДР. Рассмотрим возможные изменения в отношениях США — Китай, США — Россия и США — Япония, которые представляют наибольшую значимость для КНДР.

В краткосрочной перспективе ухудшение отношений между США и КНР может сыграть на руку КНДР. Дело в том, что, возможно, Китай постарается укрепить отношения со своим союзником, КНДР. Тем не менее на самом деле, Китай не хочет конфликтовать с США.

Пхеньян волнует то, разорвет ли Китай, где этой осенью пройдет 19-й съезд партии, переговорный процесс с США. Вашингтон может потребовать от Пекина, чтобы он ослабил отношения с КНДР в обмен на небольшие уступки по проблеме Тайваня и Южно-Китайского моря. Я уверен, что КНДР крайне озабочена этим.

Даже если дело не дойдет до военного конфликта между США и Китаем, постоянная нестабильность в отношениях между этими странами, а также возможный кризис китайской экономики серьезно отразятся на ситуации в КНДР. Китай является крупнейшим импортером угля и железной руды из КНДР.

Цены на сырье продолжают падать. Если темпы развития китайской экономики замедлятся под влиянием Трампа, это приведет к снижению спроса на сырье и, соответственно, к падению цен на него. Это еще больше усугубит положение КНДР.

Примирение между США и Россией может серьезно сжать дипломатическое пространство КНДР. В течение длительного времени КНДР прилагала усилия к тому, чтобы сталкивать лбами Китай и Россию. Если Россия сблизится с США, Пхеньян больше не сможет пользоваться этой тактикой. Для КНДР останется только один путь: скрываться под крылом Китая.

Возможно, КНДР приложит еще большие усилия, чем того требует руководство Китая. Это означает, что для того, чтобы прикрыть КНДР, в Совете Безопасности ООН Китаю придется действовать в одиночку.

Поскольку Китай, вряд ли, будет рад подобной перспективе, он начнет пассивно относится к тому, чтобы помогать КНДР. В ходе телефонных переговоров 28 января президенты Путин и Трамп обсудили сотрудничество по проблемам на Корейском полуострове. У КНДР стало еще больше причин для беспокойства. Россия вынуждена отдавать приоритет отношениям не с КНДР, а с Европой и Средней Азией. Ведя стратегические переговоры с Россией, США могут потребовать, чтобы Кремль прекратил поддерживать КНДР.