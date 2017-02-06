Мировые цены на нефть начали снижаться 3 6.02.2017, 20:34

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Фото: Shutterstock.com

Цены на «черное золото» снизились на торгах в понедельник на фоне дорожающего доллара.

К 20.32 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,23 процента до $56,02 за баррель.

«Наверняка все дело в дорожающем долларе», – цитирует аналитика Commerzbank Карстена Фритча Reuters.

В течение дня поддержку нефтяным котировкам оказывали сокращение добычи ОПЕК и рост напряженности между Ираном и США.

И без того напряженные отношения между Ираном и США обострились еще больше после запуска Тегераном баллистической ракеты.

В результате США в пятницу ввели санкции в отношении 13 человек и 12 предприятий, связанных с Ираном.

По мнению трейдеров, ужесточение санкций против Тегерана может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти.

За неделю, завершившуюся 3 февраля, число буровых установок в США выросло на 17 единиц до 583, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.