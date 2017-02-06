Зубры из-под Гродно переезжают в Смоленскую область 7 6.02.2017, 20:48

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Фото: Игорь Ремзик

Пять самок зубра переселят в российский нацпарк «Смоленское поозерье».

Животные из-под Гродно заинтересовали национальный парк «Смоленское поозерье», где планируют возродить вольную популяцию зубров.

Как рассказал «Вечернему Гродно» Александр Сасимович, главный охотовед СПК «Озеры Гродненского района», для того чтобы поймать 700-килограммовую самку для российского заповедника, в хозяйстве специально сделали вольер в несколько тысяч гектаров. За ловушками раскладывали яблоки, а внутри — зерно.

При отлове и транспортировке специалисты не применяют никаких медицинских препаратов, чтобы не навредить животному. До нового места жительства — 500 километров. На границе зверей встретят представители национального парка.

Российский национальный парк приобретает пробную партию животных. Если они освоятся на новом месте, то сотрудничество будет продолжено.

Ранее зубров из-под Гродно приобретало известное охотничье хозяйство «Красный бор» в Витебской области.

«Несмотря на то, что охотхозяйство не основной вид деятельности нашего СПК, продажа зубров за пределы хозяйства нам выгодна. В 2016-м году это принесло нам более Br250 тысяч», — отметил Александр Шишко.

На сегодня в охотхозяйсте обитают около 250 этих животных. С каждым годом их число растёт. Переселять зубров планируют не только за пределы региона.

В Гродненской области в 2017 году планируется формирование новой микропопуляции зубра европейского. Она будет создана на территории Дятловского лесхоза.