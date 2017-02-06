Фийон извинился, что принял на работу жену 1 6.02.2017, 21:02

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Франсуа Фийон

Кандидат в президенты Франции извинился перед нацией за скандал, однако подтвердил свое намерение участвовать в выборах.

Всплывшая история о выплатах из бюджета жене кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона не является поводом для отказа от борьбы за пост главы государства, заявил кандидат на пресс-конференции, передает ВВС.

"Я терплю неслыханные и невиданные за все годы существования Пятой республики нападки. Трудоустройство моей супруги было абсолютно оправданно", - воскликнул бывший глава правительства на пресс-конференции.

Фийона обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала: Пенелоп в своей должности зарабатывала 3677 евро в месяц (после вычета налогов).

В понедельник правоцентрист Фийон признал, что в политике крайне важно признавать свои ошибки.

"Привлекать членов семьи к работе - это практика, которую французы ныне отвергают. Я глубоко сожалею об этом и приношу свои извинения французам", - добавил бывший председатель правительства.

Газета Canard Enchaîné ранее сообщила, что Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника собственного мужа в парламенте в период с 1998 по 2002 годы.

При этом СМИ установили, что у нее не зарегистрирован парламентский пропуск на указанный в публикации срок.

Ранее некоторые наблюдатели ожидали, что на понедельничной пресс-конференции экс-премьер может отказаться от своих президентских амбиций.

Французские медиа по случаю уточнили у мэра Бордо - 71-летнего Алена Жюппе, занявшего второе место в праймериз Республиканской партии, - не захочет ли он выдвинуться в президенты в случае отхода Фийона в тень, однако ветеран правоцентристского лагеря бросил в ответ категоричное "нет".

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.

Как показали опросы агентства Opinionway, после подмочившего репутацию Фийона скандала левоцентрист Эммануэль Макрон неожиданно вырвался в лидеры избирательной гонки: у него есть все шансы обойти правую националистку Марин Ле Пен во втором туре.

Согласно тому же опросу, кандидат "Республиканцев" пришел бы в первом туре лишь третьим.