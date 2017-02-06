В Конгрессе США надеются, что администрация Трампа предоставит Украине оружие 6.02.2017, 21:55

Республиканец Мэк Торнберри заявил, что идея предоставления оборонительного вооружения Киеву пользуется широкой поддержкой в обеих партиях.

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри выразил надежду на то, что администрация президента Дональда Трампа примет решение о предоставлении Украине летальных оборонительных систем, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что новая администрация сделает это», - сказал он в ходе беседы с группой журналистов. «Идея предоставления украинцам оборонительного вооружения пользуется широкой поддержкой в обеих партиях», - добавил законодатель, отметив, что в Конгрессе за это выступают уже на протяжении двух лет.

Торнберри при этом в очередной раз выразил свое разочарование в связи с тем, что это не было сделано прошлым президентом США Бараком Обамой.

Текущий закон о деятельности и финансировании Министерства обороны США на 2017 финансовый год дает право главе Пентагона предоставить украинским вооруженным силам летальные средства оборонительного характера. В их числе чаще всего называют противотанковое оружие. На эти цели заложено $350 млн.

Ранее с призывом вооружить украинскую армию к Трампу обратился председатель комитета по делам вооруженных сил американского Сената Джон Маккейн.