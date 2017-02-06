закрыть
6 февраля 2017, понедельник, 23:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Конгрессе США надеются, что администрация Трампа предоставит Украине оружие

  • 6.02.2017, 21:55

Республиканец Мэк Торнберри заявил, что идея предоставления оборонительного вооружения Киеву пользуется широкой поддержкой в обеих партиях.

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри выразил надежду на то, что администрация президента Дональда Трампа примет решение о предоставлении Украине летальных оборонительных систем, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что новая администрация сделает это», - сказал он в ходе беседы с группой журналистов. «Идея предоставления украинцам оборонительного вооружения пользуется широкой поддержкой в обеих партиях», - добавил законодатель, отметив, что в Конгрессе за это выступают уже на протяжении двух лет.

Торнберри при этом в очередной раз выразил свое разочарование в связи с тем, что это не было сделано прошлым президентом США Бараком Обамой.

Текущий закон о деятельности и финансировании Министерства обороны США на 2017 финансовый год дает право главе Пентагона предоставить украинским вооруженным силам летальные средства оборонительного характера. В их числе чаще всего называют противотанковое оружие. На эти цели заложено $350 млн.

Ранее с призывом вооружить украинскую армию к Трампу обратился председатель комитета по делам вооруженных сил американского Сената Джон Маккейн.


Мнение

Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет