Житель Чечерского района перегнал трактор фирмы в РФ на металлолом 3 6.02.2017, 22:10

Мужчина пригнал трактор к российскому пункту скупки металла и запросил за него около $580.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, директор частной фирмы, которая занимается заготовкой леса в Чечерском районе, взял на работу 42-летнего жителя деревни Беляевка, заключил договор материальной ответственности и закрепил за трактором «МТЗ-80». Мужчина расчищал на нем дороги, оттаскивал бревна.

«В начале февраля после освоения очередной делянки руководитель расплатился с трактористом и предложил оставить технику у того на постой. Вечером за бутылкой спиртного мужчина разоткровенничался с односельчанином. Мол, начальник платит мало, а я тружусь по-черному. Непорядок, хочу продать «стального коня» в Россию на металлолом. Собутыльник согласился с доводами друга и предложил показать дорогу до ближайшей российской деревни километрах в 25 от деревни, где можно быстро «толкнуть товар», — сказал Пристромов.

На следующий день мужчина пригнал трактор к российскому пункту скупки металла и запросил за него 35 тыс. рублей (около 580 долларов). Скупщик согласился и отдал сумму. Продавец отправился домой, раздал долги и устроил застолье, а покупатель, гражданин Беларуси, позвонил в Чечерский РОВД, рассказал о странной покупке и предложил перегнать трактор обратно. Милиционеры связались с коллегами из российской полиции, попросив проконтролировать ситуацию. Полицейские прибыли в деревню, нашли пункт скупки металла, и начался процесс возврата.

«В это время директор лесозаготовительной фирмы приехал к трактористу звать на работу. «МТЗ-80» на подворье не было. Зато хозяин, изрядно принявший на грудь, сказал, что, пока шеф не заплатит ему, «Беларуса» ему не видать. Руководитель не стал торговаться, а сразу обратился в милицию. К этому моменту трактор уже вернули в страну», — добавил представитель УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности.