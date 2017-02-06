Отнюдь не газовое обострение Иван Преображенский, Deutsche Welle

6.02.2017, 22:31

Лукашенко боится ехать в Москву.

России нужны не союзники, а подчиненные, поэтому "демарши" Лукашенко все больше раздражают Москву. Путин готов перейти к тактике "тотальной войны" против белорусского правителя.

Минск и Москва переживают первый глубокий кризис двусторонних отношений после аннексии Россией Крыма. Раньше все знали свои роли: Кремль давил на Лукашенко, белорусский диктатор слегка шантажировал союзника и пугал разворотом на Запад. Закончив браниться, "милые" мирились и находили компромиссы, вне зависимости от того, о чем шла речь: о приватизации ли "Беларуськалия", транзите ли энергоносителей на Запад или, например, поставках в Россию молочных продуктов.

Теперь политика Москвы стала заметно резче и куда менее предсказуема, ей нужны не союзники, а только подчиненные. Соответственно у Александра Лукашенко заметно больше причин опасаться, что восточный сосед рискнет попытаться сменить правителя в Минске на более лояльного лидера.

На следующий день после того как стало известно, что директор ФСБ Александр Бортников подписал приказ об установлении пограничного режима на границе с Беларусью, обычно осторожный Александр Лукашенко неожиданно резко раскритиковал своих российских союзников. Оказалось, что Россия в последние годы нарушила практически все двусторонние соглашения, и обобрала белорусов более чем на 15 млрд долларов, а военную базу на белорусской земле российские военные хотели создать вовсе не с оборонительными, а с какими-то другими, сомнительными целями. "Без российской нефти мы обойдемся, будет трудно, но свобода и независимость - это очень рентабельно", - прямо указал Лукашенко на покушение со стороны России на белорусскую независимость.

Тем не менее, многие продолжают считать, что белорусский правитель просто повышает ставки в очередной торговой войне с Россией, чтобы получить новые кредиты, прежнее количество нефти по льготным ценам и газ подешевле. Потом в середине февраля будет встреча с Путиным и отношения наладятся.

Это маловероятно. Во-первых, похоже, что Лукашенко сам верит в слухи о возможности своего свержения в результате госпереворта, инициированного из Москвы. А раз так, то в Москву на встречу с Путиным он не поедет. Вдруг, пока ездить будешь, переворот и случится, и придется проситься на ростовскую "дачу" экс-президента Украины Виктора Януковича?

Во-вторых, Россия и Беларусь, даже если решат нефтегазовые проблемы, не смогут отыграть назад события последнего года. Единое пограничное и таможенное пространство быстро не восстановишь.

Аналогичная история наблюдается и с сотрудничеством военных и спецслужб двух стран. Предстоящая выдача Азербайджану российского блогера Александра Лапшина наверняка поставит крест на взаимных гарантиях безопасности граждан России на территории Беларуси - и наоборот.

Кроме того, в Москве "говорящие головы" уже транслируют в эфире федеральных телеканалов кремлевские страхи перед "разворотом" Лукашенко на Запад, что означает, например, в случае гипотетического конфликта с НАТО, невозможность для российской армии оказать помощь калининградскому эксклаву по суше.

Наконец, как минимум со скандала вокруг "Беларуськалия" нет доверия со стороны правительств двух стран и в экономике. Так что нет ничего странного в том, что в Беларуси говорят об опасности превращения всех интеграционных проектов ("союзное государство", Таможенный союз и т.д.) в фикцию, существующую только на бумаге.

Говядиной не ограничится

Если конфликт невозможно "купировать", то он неизбежно будет углубляться. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, против которого Лукашенко распорядился возбудить уголовное дело за экономический шантаж, уже запретил ввоз в Россию говядины из Минской области. Это, разумеется, только "пристрелка" в новой торговой войне.

О том, что решение "мочить батьку вдолгую" в Кремле уже принято, свидетельствует уже хотя бы то, как заработала в последние месяцы российская пропагандистская машина, ополчившаяся даже на самоназвание соседнего государства "Беларусь".

Однако одной "проработкой" Лукашенко на российских "бойцовых" телевизионных "ток-шоу" дело явно не ограничится. Обострение началось с восстановления границы, так что можно прогнозировать: следующий удар власти двух стран нанесут по своим собственным гражданам.

В первую очередь, пострадают белорусы, живущие и работающие в России, а затем, в качестве зеркальных мер, возможно, и перебравшиеся в Беларусь россияне. В Москве привыкли считать (и пример разрушения режима Михаила Саакашвили в Грузии российские власти в этом убеждении укрепляет), что выдавливание на родину трудовых мигрантов может помочь сместить неугодного правителя.

Белорусов, живущих в России, по разным оценкам, - от 500 до 700 тысяч, и даже по официальным данным около 350 тысяч. С противоположной стороны - как минимум несколько десятков тысяч живущих в Беларуси россиян. Политические режимы двух стран так похожи, что вряд ли хоть один из них пожалеет рядовых своих (а тем более чужих) граждан, которые станут заложниками конфликта двух параноидальных лидеров.

Воронка конфликта

Вывод прост: не надо ждать скорого прекращения конфликта Александра Лукашенко и Владимира Путина. Оба президента ведут себя как два никому не доверяющие параноика, и шансов восстановить доверие немного. Скорее всего, спор продолжится до тех пор, пока одна из сторон в прямом или переносном смысле не прижмет оппонента к стенке. И самое главное, чтобы эти споры шли без применения спецслужб, а тем более - без привлечения военных.

Иван Преображенский, Deutsche Welle