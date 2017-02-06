Гол Сигневича принес «Платаниасу» победу над «Левадиакосом» 6.02.2017, 22:40

Белорусский форвард отличился в чемпионате Греции.

«Платаниас» одержал победу над «Левадиакосом» в выездном матче 19-го тура чемпионата Греции — 2:1, информирует «Прессбол».

Победный гол на счету белорусского форварда гостей Николая Сигневича.

Отметим, что белорус, который отыграл весь поединок, забил свой дебютный мяч в чемпионате Греции.

Левадиакос — Платаниас — 1:2

Голы: 0:1 — Мендринос (3). 0:2 — Сигневич (23). 1:2 — Силва (65, пен.).

Удаления: Карачалиос (83) — Статис (49).

«Платаниас» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Левадиакос» оккупировал 14-ю строчку.