Гол Сигневича принес «Платаниасу» победу над «Левадиакосом»
- 6.02.2017, 22:40
Белорусский форвард отличился в чемпионате Греции.
«Платаниас» одержал победу над «Левадиакосом» в выездном матче 19-го тура чемпионата Греции — 2:1, информирует «Прессбол».
Победный гол на счету белорусского форварда гостей Николая Сигневича.
Отметим, что белорус, который отыграл весь поединок, забил свой дебютный мяч в чемпионате Греции.
Левадиакос — Платаниас — 1:2
Голы: 0:1 — Мендринос (3). 0:2 — Сигневич (23). 1:2 — Силва (65, пен.).
Удаления: Карачалиос (83) — Статис (49).
«Платаниас» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Левадиакос» оккупировал 14-ю строчку.
Nikolai Signevich Goal HD - Levadiakos 0-2... przez HoFoot