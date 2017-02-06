В Минске законсервируют строительство блока центральной таможни 6.02.2017, 23:02

Объект возводился за счет средств из республиканского бюджета.

В Минске законсервируют строительство административно-технического блока центральной таможни по Холмогорской улице. Соответствующее постановление принял совмин.

Объект возводился за счет средств из республиканского бюджета, передает «Еврорадио».

Отмечается, что консервация объекта будет осуществляться за деньги, получаемые таможенными органами от деятельности республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис».

Минская центральная таможня должна разработать необходимую документацию до 1 апреля. На начальника таможни возложили персональную ответственность за обеспечение безопасности и сохранности законсервированного объекта.