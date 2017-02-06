ИААФ: Сборной России на чемпионате мира в Лондоне не будет 6.02.2017, 23:15

Российские легкоатлеты не смогут выступать на чемпионате мира в августе.

Независимая инспекционная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций подтверждает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена как член ИААФ до чемпионата мира в Лондоне в августе, передает ВВС.

Это означает, что российская сборная не сможет принять участие в чемпионате.

Как подчеркнул глава независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен, согласно рекомендациям этой комиссии, ВФЛА может быть восстановлена как член международной федерации только после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет полностью приведено в соответствие с кодексом ВАДА, а это произойдет не раньше ноября.

По словам Руне Андерсена, отдельные российские спортсмены смогут подать заявку на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

ИААФ ввела санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года, после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинило Россию в систематическом и массовом нарушении антидопинговых норм.

В июне прошлого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций не сняла дисквалификацию со Всероссийской федерации легкой атлетики. Это решение означало фактический запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.