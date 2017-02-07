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Линкявичюс: Санкции ЕС в отношении России сохранятся

  • 7.02.2017, 7:35
Линас Линкявичюс

Евросоюз твердо намерен сохранять санкции против РФ до полного прекращения агрессии в Украине.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус отметил, что политика санкций Евросоюза в отношении России останется неизменной до полного исполнения Минских соглашений. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Юзвяка в кулуарах встречи Совета министров иностранных дел Евросоюза.

По его словам, у министров на коллективной основе были определены некоторые критерии санкций ЕС в отношении России. "Мы просто решили, что пока Минские соглашения Минск не выполняются, санкции ЕС сохранятся", - заявил он. "И, безусловно, я не слышал ни одного голоса призывающего к пересмотру этой политики. Может быть, есть какие-то скрытые идеи, но я не знаю о них".

Линкевичюс отметил, что министры выразили схожие взгляды, как и было предсказано. "Наша политика остается неизменной", - отметил он.

По его словам, Евросоюз будет оказывать помощь Украине, активно используя инструменты, такие, как группы друзей, наблюдательную миссию ЕС, все, что мы используем, а также будем требовать, чтобы Минские соглашения исполнялись, поскольку в противном случае мы действительно не сможем пересмотреть нашу политику и санкции против России".

Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС подтвердит политику непризнания аннексии Крыма Россией и поддержку полного выполнения Минских соглашений.


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