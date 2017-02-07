Белоруска Мария Шканова завоевала золото Универсиады-2017 в слаломе
- 7.02.2017, 7:45
Для нашей соотечественницы это стало уже третьей медалью Универсиады в Казахстане.
Представительница Беларуси Мария Шканова завоевала золото Универсиады-2017 в слаломе, сообщает pressball.by.
Серебро досталось немке Монике Хебнер, бронзовую награду увезет домой Луиза Янссон из Швеции.
Для Шкановой это уже третья медаль Универсиады в Казахстане: ранее наша соотечественница выиграла серебро в суперкомбинации и бронзу в гигантском слаломе.
Универсиада-2017. Горные лыжи. Слалом. Женщины
1. Мария ШКАНОВА (Беларусь) 1.32,57
2. Моника Хебнер (Германия) +0,10
3. Луиза Янссон (Швеция) +0,23