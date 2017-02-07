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Белоруска Мария Шканова завоевала золото Универсиады-2017 в слаломе

  • 7.02.2017, 7:45
Мария Шканова
Фото: Getty Images

Для нашей соотечественницы это стало уже третьей медалью Универсиады в Казахстане.

Представительница Беларуси Мария Шканова завоевала золото Универсиады-2017 в слаломе, сообщает pressball.by.

Серебро досталось немке Монике Хебнер, бронзовую награду увезет домой Луиза Янссон из Швеции.

Для Шкановой это уже третья медаль Универсиады в Казахстане: ранее наша соотечественница выиграла серебро в суперкомбинации и бронзу в гигантском слаломе.

Универсиада-2017. Горные лыжи. Слалом. Женщины

1. Мария ШКАНОВА (Беларусь) 1.32,57

2. Моника Хебнер (Германия) +0,10

3. Луиза Янссон (Швеция) +0,23


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