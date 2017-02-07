Павел Северинец: Есть люди, готовые защищать Беларусь 7.02.2017, 8:01

Павел Северинец

Фото: charter97.org

России с белорусским народом придется сложнее, чем с Лукашенко.

«Конечно, Россия хотела бы сделать Беларусь более управляемой, просто частью своей империи», - заявил «Радыё Рацыя» сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец, комментируя ситуацию дальнейшего ухудшения отношений между руководством Беларуси и России.

По словам белорусского политика, до какого-то времени Лукашенко вполне устраивал Россию. Сейчас наметились сложности, но несмотря на всю риторику, продолжаются военное сотрудничество, защита российских интересов и доминирование русского языка. Кардинальных шагов, чтобы избавиться от российского влияния, не сделано.

«Самое главное, что Лукашенко до сих пор не сделал - он не дал свободу белорусскому народу: говорить по-белорусски, отстаивать свои интересы, выбирать себе власть. Поэтому в этой ситуации он защищает себя, он хочет выторговать у России преференции и как можно более длительное пребывание у власти. Рассуждать в категориях, что Лукашенко защищает вместе со своей властью и независимость, я бы не стал, так как фактически все рычаги независимости Лукашенко уже сданы», - заявил Павел Северинец.

«Очень многие в системе, которая создана самим Лукашенко, - в армии, милиции, спецслужбах, настроены пророссийски и прокремлевски. Это ни для кого не секрет», - считает Павел Северинец. И в ситуации, когда Владимир Путин решит избавиться от Лукашенко, дела последнего будут плохи и проблема будет решена за дни. А вот с белорусским народом России придется сложнее. «Как бы ни казалось, что здесь слабое гражданское общество, люди, готовые защищать Беларусь, есть. И надежда в первую очередь на них», - подчеркнул Павел Северинец.