Алим Селимов: Некоторые белорусские футболисты себя очень высоко оценивают 4 7.02.2017, 8:45

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Алим Селимов

Однако футбольная статистика – упрямая вещь, и от нее никуда не спрячешься.

Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал изданию tribuna.com об уменьшении зарплаты футболистов команды, а также объяснил, по каким причинам форвард Глеб Рассадкин не полетел на сбор в Турцию и тренируется с дублем минчан.

– Некоторым футболистам предлагалось подписать новые контракты на пониженных условиях?

– К сожалению, пришлось идти и на такие меры. Не секрет, что у нас в клубе были большие зарплаты, раньше мы могли себе это позволить. Но известные события подтолкнули нас на определенные меры. Мы общались с футболистами, и это было действительно общение, мы просили ребят войти в положение, понять ситуацию и пойти на понижение. Хочу сразу оговорить, что все это было добровольно. Я не хотел быть пустословом и обещать те зарплаты, которые в середине сезона клуб оплачивал бы с определенными задержками. То же самое было и с премиальными – больших денег не обещали, все было исходя из наших возможностей. Кто-то вошел в положение, те же легионеры – Мунир и Бангура. Честно говоря, не ожидал, что они согласятся, но они пошли нам навстречу. Но, к сожалению, с некоторыми нашими ребятами возникали проблемы.

– Вы имеете в виду ситуацию с Быковым и Рассадкиным, о которой говорил главный тренер команды?

– Да. Что касается Артема Быкова – были вопросы, но мы сумели найти компромисс. Сейчас все вопросы улажены, и Артем находится с командой на сборе, тренируется и получает вполне приличную по меркам Беларуси зарплату. Если будет играть хорошо – будем разговаривать об увеличении его заработка в рамках того, что «Динамо» сейчас может себе позволить. У него контракт заканчивается, и если он оценит себя выше наших возможностей, то отпустим его в другой клуб. Если хорошо себя проявит – появится интерес и у других клубов, а у нас появится возможность продать его. К разговору о возможном продлении его контракты мы обязательно с ним вернемся.

Что касается контракта Глеба Рассадкина – с ним ситуация немного другая. В его контракте есть пункт об увеличении заработной платы, но это увеличение зависит от его наигрыша, однако сейчас же он получает те деньги, на которые наиграл в предыдущем сезоне. Сам же Глеб и его сторона считают, что он должен получать значительно, можно даже сказать, в разы больше, и они требуют увеличения заработной платы.

Агент Глеба должен был встретиться со мной, но встреча так и не состоялась. Наверное, агент не посчитал нужным поговорить лично и обсудить эту ситуацию, хотя я искал встречи с ним. Я хотел бы, чтобы Рассадкин остался в команде, но на данный момент у него очень большие запросы. Общего языка найти не можем, поэтому сейчас Рассадкин тренируется с дублем и, в принципе, мы даже готовы рассмотреть любые предложения от клубов по трансферу этого футболиста. Глеб считает, что он прав и клуб ему должен, но официальных претензий с его стороны не поступало. Повторюсь, на сегодняшний день клуб выполняет все свои контрактные обязательства перед футболистом.

Скажу даже больше, мы доплачивали Глебу раньше, ради его мотивации, но человек наш добрый жест не оценил и сейчас требует то, что не соответствует условиям контракта. К сожалению, некоторые белорусские футболисты себя действительно очень высоко оценивают, а ведь стоит только обратить внимание на статистику – это же упрямая вещь, и от нее никуда не спрячешься.