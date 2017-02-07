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Еще не дефолт, но уже близко

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  • 7.02.2017, 9:05
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У Лукашенко в два раза меньше ЗВР, чем нужно для избежания дефолта.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля 2017 года составили 4 млрд 985 млн долларов США.

"Тормозом" для роста ЗВР стало плановое погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, пишет БДГ.

Бывший глава Национального банка Станислав Богданкевич считает, что Беларусь имеет только половину необходимых золотовалютных резервов.

- ЗВР Беларуси за 2016 год выросли на 751,4 млн долларов США - до 4 млрд 927,2 млн долларов. Насколько прочна "подушка безопасности"?

- Беларуси нужны минимум 10 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

ЗВР выполняют две основные функции: гарантии погашения внешней задолженности, иначе надо объявлять дефолт, и стабилизация денежной системы. Надо обеспечивать минимум трехмесячный импорт - а это примерно и есть 10 миллиардов долларов.

- Обслуживание суверенного долга в иностранной валюте прогнозируется на уровне 3,4 млрд долларов в 2017 году, при этом на выплаты внешнего долга приходится 1,8 млрд. ЗВР хватает только на раздачу долгов...

- Да, но обычно Беларусь так долги не отдает. Власти постоянно берут внешние займы: в прошлом году внешний долг вырос более чем на миллиард долларов, и внутренний долг тоже вырос. А внутренний долг образуется в том числе и за счет распространения Минфином долговых расписок внутри страны в долларовом эквиваленте. Это ненормально, когда правительство берет займ у народа в долларах. Формально руководство заявляет о стремлении снизить дедолларизацию экономики, а фактически даже увеличиваем ее. Поэтому резервы нужны не только для погашения внешних долгов, но и внутренних - населения, коммерческих банков.

- Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со "Стабильным" прогнозом. Риски дефолта высоки?

- Это самый низкий положительный показатель. С - это уже банкротство, дефолт, В - кое-что, А - хороший показатель.

"В-" - самый низкий показатель устойчивости национальной валюты и экономики. Но это все-таки нормальный показатель для страны, которая находится в депрессии, в рецессии. Просроченных долгов не так и много, а на уровне государства их, по-моему, вообще нет. Правда, руководство не платит 550 миллионов долларов за газ России, но этот долг мы не считаем.


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