Как экономить на коммуналке, но не жить при лучине 37 7.02.2017, 9:17

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По мере того как мы приближаемся к 100-процентным тарифам на коммунальные платежи, жировки белорусов «тяжелеют».

Резонно задуматься о том, как сэкономить на «коммуналке». Портал tut.by подготовил серию лайфхаков о том, как грамотно экономить на своих повседневных расходах.

Вода: купите «распылитель» на кран и не смывайте мусор в унитаз

В нашей стране установлены определенные лимиты на воду. По льготному тарифу (53 копейки за кубометр + 35 копеек за канализацию) вы можете тратить лишь 140 литров в сутки на человек. Все, что превышает это количество, обходится значительно дороже — 76 копеек за кубометр и 51 копейка за канализацию. Как видите, есть финансовый стимул начать относиться к воде более щепетильно. Вот как это можно сделать:

Если вы уезжаете на несколько дней, перед отъездом запишите показания счетчиков. По возвращении проверьте, не изменились ли показания. Если цифры на счетчике стали больше, стоит проверить сантехнику на предмет неполадок.

Почините протекающий кран. Кажется, что одна капелька — это совсем немного, но представьте, что за месяц так может накапать несколько сотен литров воды. Также стоит проверить туалет — «текущий» унитаз расходует в день почти в два раза больше воды.

На умывальник установите рычаговый кран вместо двухвентильного. За раз так можно сэкономить пару литров — не придется тратить воду впустую, пока подбираете оптимальную температуру. Также на краны можно установить специальные аэраторы (распылители). Стоят они от 20 до 50 рублей, однако с ними тратится, как уверяют производители, почти в три раза меньше воды.

Меньше воды во время душа будет уходить, если оборудовать душ насадкой с меньшим размером отверстий. И реже принимайте ванну. Одна ванна — это 150−180 литров воды, что превышает «льготную» дневную норму, в то время как за один прием душа в среднем тратится 30−50 литров.

Банальный, но важный совет — выключайте воду, пока чистите зубы. Иначе так за минуту «убегает» от 7 до 12 литров.

Больше всего воды тратится на смыв унитаза — порядка десяти литров за раз. На бачок унитаза можно установить кнопку экономичного слива. Если поменять унитаз нет возможности, можно воспользоваться народным средством. Уменьшить объем сливаемой воды можно, положив туда заполненную жидкостью пластиковую бутылку или другой предмет. А еще не стоит использовать унитаз в качестве мусорного ведра, чтобы не смывать лишний раз.

Отопление: перекрасьте батареи и не сушите одежду на них

В идеале на отопление, как и на воду, можно установить счетчики — вы будете точно знать, за что вы платите. Однако в белорусских реалиях так просто в большинстве квартир этого не сделаешь: для установки счетчиков надо заручиться согласием соседей и пройти через бюрократическую процедуру согласования и установки. Если вы пока не готовы к столь сложному шагу, вот несколько альтернативных способов сэкономить на отоплении:

Утеплите все, что только можно. Установите качественную входную дверь и заделайте щели в дверных проемах. Это может сохранить до 30% тепла. Особое внимание стоит уделить балконной двери. Неутепленная балконная дверь — почти что дыра в стене.

Батареи можно покрасить в темный цвет. Говорят, так они будут излучать чуть больше тепла.

За радиаторами установите теплоотражающий экран, чтобы батарея грела комнату, а не стену за собой. Сделать такой экран можно самостоятельно: лист фанеры покрасьте серебристой краской или оклейте фольгой.

Не стоит сушить одежду на радиаторе: это ухудшает обогрев дома.

Зимой лучше не открывать форточку надолго — проветривать стоит основательно, но быстро.

Электричество: подбирайте правильные кастрюли и вынимайте гаджеты из розетки

Сэкономить на электричестве помогают банальные, но эффективные советы. Выключайте свет, когда выходите из комнаты, — об этом знают все, но чаще всего игнорируют. Чтобы не забывать, можно установить датчики движения, — ненужный свет будет выключаться сам. Поменяйте лампочки в квартире на энергосберегающие, если вы еще этого не сделали. Это поможет сэкономить порядка 50 − 80% электроэнергии.

Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Если вы не используете компьютер или телевизор, лучше выключите их, иначе техника будет потреблять лишнюю электроэнергию.

Даже выключенную технику лучше вынимать из розетки. У многих приборов есть лампочки, которые горят при включении в розетку, а значит, тратят электричество. Когда таких приборов много и штепсель подключен и днем и ночью, счетчик «накрутит» лишнего. Вынимая шнур из розетки, бытовым приборам можно запретить использовать электроэнергию «без разрешения».

Научитесь правильно пользоваться электроплитой, если у вас на кухне стоит именно такая. Размер кастрюли должен соответствовать диаметру конфорки электроплиты — 50% электричества тратится впустую из-за плохого контакта. Кроме того, накрывайте кастрюлю крышкой, чтобы вода закипала быстрее.

Бытовая техника: уберите холодильник от батареи и чистите чайник

Дешевая бытовая техника нещадно расходует электроэнергию. Внимательно читайте упаковку: буквы A, C, D обозначают класс техники. Самые экономичные модели — класса, А и А+. Конечно, такая техника стоит дороже, зато впоследствии будет экономить ваши ресурсы. Вот еще несколько советов, как еще более бережливо пользоваться техникой в доме:

Холодильник уберите от плиты, батареи или прямых солнечных лучей — такое соседство сильно увеличивает расход электроэнергии. Не стоит также ставить холодильник вплотную к стене: для охлаждения радиатора расстояние должно быть не менее 10 сантиметров. Так компрессор сможет работать эффективнее и экономить электричество.

Горячие продукты, например, свежезаваренный суп, сначала надо охладить до комнатной температуры и только потом ставить в холодильник. Это сократит расход электроэнергии холодильником и предотвратит появление наледи на стенках холодильной камеры. Кстати, не забывайте регулярно размораживать холодильник — это повышает эффективность его работы.

Если пользуетесь электрочайником, следите, чтобы на нем не образовывалась накипь — она увеличивает продолжительность нагревания. И кипятить лучше столько воды, сколько вам действительно нужно, а не «про запас».

Одежду в стиральной машине стирайте в холодной воде. Большинство загрязнений отлично отстирываются и при температуре 30 градусов. Большая часть энергии тратится как раз на нагревание воды — отказ от высоких температур при стирке позволит прилично сэкономить.

Услуги связи и TV: не гонитесь за максимальной скоростью

Если вы совсем не смотрите телевизор, а за него каждый месяц приходится исправно платить, услуги телевидения можно отключить. В Минске, например, в месяц так можно сэкономить от 2,5 до 7 рублей, в зависимости от пакета, который у вас сейчас подключен.

Сократить траты на интернет можно, если правильно выбрать тариф. Зачастую, однажды подключившись, мы продолжаем пользоваться одним тарифом долгое время. Хотя периодически возникают новые операторы, предлагающие лучшие условия за меньшие деньги, а у старых операторов появляются новые тарифы. Проанализируйте, для каких целей вам нужен интернет и сколько трафика уходит в месяц. Главное — поймите, нужна ли вам максимальная скорость. Обычному пользователю, который не смотрит ежедневно фильмы FullHD, не играет в «тяжелые» онлайн-игры и не качает торренты в режиме нон-стоп, вполне хватит и 20 Мб/сек. Пакеты с большей скоростью обычно стоят дороже.

Большинство провайдеров дают возможность «заморозить» интернет на время отпуска или длинных командировок. Никаких сложных действий для этого предпринимать не надо: сделать это можно по звонку либо в личном кабинете на сайте провайдера. Так можно не платить за дни, когда интернет дома вам точно не нужен.

Точно так же можно экономить на мобильной связи. Проанализируйте свои потребности (что вам нужнее: бесплатные минуты или интернет-трафик) — и определите правильный тариф.

Делайте перерасчет, если отсутствовали больше 10 дней

Если уезжаете больше чем на десять дней, потом можно сделать перерасчет «коммуналки». Пересчитать платежи могут за обращение с мусором, холодную и горячую воду, канализацию, газ и электричество за лифт.

Правда, для этого вам придется документально подтвердить свое отсутствие. Сделать это надо в течение семи дней после возвращения домой. Подтверждением могут стать любые документы: билеты и штампы в паспорте, подтверждающие, что вы были за границей, справка из санатория, больницы, армии, тюрьмы, справка из сельсовета, если вы все лето провели на даче или в деревне.