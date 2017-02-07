У Владимира Кара-Мурзы диагностировали отравление неизвестным веществом 9 7.02.2017, 9:30

5,413

Владимир Кара-Мурза-младший

Состояние российского оппозиционного политика стабилизировалось.

Врачи официально поставили координатору «Открытой России» Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».

Об этом сообщила супруга журналиста Евгения Кара-Мурза, передает РБК.

В целом, по ее словам, состояние Кара-Мурзы-младшего улучшилось. «Его состояние стабилизировалось, но врачи готовы к осложнениям. Его потихоньку приводят в сознание, смотрят, как он на это реагирует», — рассказала супруга журналиста.

Кара-Мурза-младший был госпитализирован второго февраля в одну из московских больниц с симптомами похожими на те, что были при прошлом отравлении.