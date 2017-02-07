У Владимира Кара-Мурзы диагностировали отравление неизвестным веществом

У Владимира Кара-Мурзы диагностировали отравление неизвестным веществом9
- 7.02.2017, 9:30
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Состояние российского оппозиционного политика стабилизировалось.
Врачи официально поставили координатору «Открытой России» Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».
Об этом сообщила супруга журналиста Евгения Кара-Мурза, передает РБК.
В целом, по ее словам, состояние Кара-Мурзы-младшего улучшилось. «Его состояние стабилизировалось, но врачи готовы к осложнениям. Его потихоньку приводят в сознание, смотрят, как он на это реагирует», — рассказала супруга журналиста.
Кара-Мурза-младший был госпитализирован второго февраля в одну из московских больниц с симптомами похожими на те, что были при прошлом отравлении.