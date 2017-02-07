Политолог: В Беларуси уже идет революционный процесс 20 7.02.2017, 9:48

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ФОТО: ВАДИМ РЫМАКОВ

Для взрыва достаточно любого социального кризиса – например, резкого скачка курса доллара.

Москва не вернется к прежним объемам поддержки белорусской власти, значит, к следующим президентским выборам режим придет весьма ослабленным.

В дискуссии «Беларусь 2019: положение страны и политических акторов», организованной проектом Belarus Security Blog, эксперты попытались спрогнозировать развитие внутренней и внешнеполитической ситуации для белорусского государства, пишет thinktanks.by.

—Мы переживаем новый этап развития белорусско-российских отношений. Мы видим, что Москва фактически снимает Минск с довольствия, белорусская экономическая модель, которую называют уникальной, оказалась уникальной по своей тупиковости, — отметил координатор проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — На самом деле кризисные явления в нашей экономике начались еще 10 лет назад, но все эти годы они купировались масштабной российской поддержкой. И вот сейчас Москва меняет стратегию поведения и поддержки больше, по крайней мере, в прежнем объеме, не будет.

Политолог Сергей Николюк уверен, что в Беларуси уже наблюдается революционный процесс.

«Первая часть революции — это этический этап, который заключается, скажем так, в грехопадении власти, то есть был царь-батюшка, а потом превратился в главного врага, — пояснил политолог. — К сожалению, мы не имеем всей необходимой социологии после прекращения работы НИСЭПИ, мы не знаем точно, каков рейтинг Лукашенко, но, думаю, не ниже 25%. Это достаточно высокий рейтинг, но процесс этического этапа уже идет».

—Следующий этап революции — организационный. И мы его наблюдаем каждый день: власть давно уже не может принять и довести до конца ни одного решения, связанного с развитием. Да, сменить одну персону на другую, она может, устроить разнос в сфере, например, деревообработки тоже может, но не может решить ни одной задачи развития, — сказал Сергей Николюк.

— Важный этап кризиса или революции — идеологический, — напомнил политолог. — В обществе появляется потребность в альтернативе. Беларусь — расколотое общество, в стране всегда были сторонники иного пути — процентов 20-30, но есть и большинство, для которого сейчас альтернатива даже и не формируется. Они могут жаловаться на власть — но это не формирование альтернативы.

Чтобы произошел взрыв, необходим момент острого политического кризиса.

И критическое состояние в Беларуси, по мнению политолога, может возникнуть хотя бы из-за резкого скачка доллара или из-за другой социальной проблемы.