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В Китае выпустили самый мощный и миниатюрный компьютер в мире

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  • 7.02.2017, 9:45
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Устройство под названием MeegoPad похоже на увеличенную в несколько раз флешку.

Китайские разработчики представили уникальную разработку - самый мощный и одновременно миниатюрный компьютер в мире, сообщает rg.ru.

Устройство под названием MeegoPad похоже на увеличенную в несколько раз флешку и по размеру сравнимо с сотовым телефоном.

MeegoPad T08 оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom x5-Z8350, имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 32-гигабайтный жесткий диск. Среди аналогов это самое мощное устройство.

У компьютера несколько портов: HDMI 1.4, два полноразмерных USB 2.0, Micro USB 2.0, а также USB Type-C с поддержкой технологии DisplayPort. Благодря этому миниатюрное устройство можно подключить одновременно к двум мониторам.

«ПК на палочке», как назвали компьютер, работает в сетях Wi-Fi, поддерживает карты памяти microSD (до 128 гигабайт) и имеет небольшой вентилятор для охлаждения корпуса.

Устройство уже в продаже в китайских интернет-магазинах.


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