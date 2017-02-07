За чей счет одевается Лукашенко? 36 7.02.2017, 9:59

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Рассказы диктатора о «скромности» его гардероба обычная ложь: сколько бы все это не стоило, оно покупается из кармана белорусов.

В сказке Андерсена король тратил все свои деньги на обновки, а в Беларуси правитель заказывает одежду и обувь через свое управление делами и администрацию. Кто за это платит?

Во время «Большого разговора» Лукашенко признался, что из импортного на нем галстук, носки и рубашка. Все остальное, в том числе обувь — отечественного производства, пишет «Салідарнасць».

По словам диктатора, еще во время первого срока он заказал костюм от известного итальянского модного дома Brioni.

— Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм». А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить?

Лукашенко поручил восстановить работу «чиновничьего ателье», и с тех пор костюмы для него шьют там – в ателье «Line A» ГХУ управделами Лукашенко. Без учета стоимости ткани пошив в этом ателье стоит от 100 до 250 рублей (в зависимости от категории).

Лукашенко носит серийную модель ботинок Марко. Как рассказал глава обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов, такую же в магазине Marko может купить любой желающий. Для этого нужно знать артикулы — 727084, 727085 и 727091. «Президентские ботинки» стоят 50−70 долларов.

Но самое интересное не то, что диктатор носит обувь белорусского производства. Мартынов говорит, что из управделами Лукашенко время от времени приходят заказы на эти туфли.

Получается, когда правителю требуется очередная пара – он не идет в магазин, как простой смертный.

Заметим, это не первый случай, когда предметы гардероба для Лукашенко заказывают госучреждения. Весной прошлого года после появления диктатора с сыном в вышимайках на публике стало известно, что администрация Лукашенко заказала Mark Formelle брюки, шорты, майки, костюмы, черные и белые носки с вышиванками.

Похоже, правитель Беларуси продолжает одеваться за государственный счет. В 2010-м в интервью главному редактору газеты «Литовский курьер» Лукашенко признался, что почти вся его зарплата в ящике письменного стола.

— …Часть денег в письменном столе. Приходят дети старшие, и младший уже заметил: «Ай, пап, ну зачем тебе эти деньги, мы купим маме, бабушке, еще что-то…». Конечно, зачем мне эти деньги, меня государство сейчас одевает и кормит, поэтому они забирают.

В отличие от сказки Андерсена, в стране, где чиновник одевается за казенный счет, голым явно останется не король.