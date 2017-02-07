Жители Гродно и Новогрудка оставались без света 7.02.2017, 10:12

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Электричество дважды пропадало в жилых домах, кинотеатрах и больнице скорой помощи.

В Гродно 6 февраля дважды за день происходили отключения электричества, сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС.

Первое происшествие случилось в 8.42 утра. Без электричества оказались четыре многоквартирных жилых дома по ул. Поповича, кинотеатр "Октябрь", ОАО "Белагропромбанк", городская клиника скорой медицинской помощи (там запустили дизель-генератор). Причиной аварии стало повреждение кабельной линии 10 кВ. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 9.20.

Вечером, в 21.05, в областном центре снова произошла авария с электричеством и по той же причине. На этот раз без света остались 38 многоквартирных жилых домов по улицам Брикеля, Тавлая, Лиможа. Восстановить подачу электричества специалисты сумели в 21.30.

Также вечером проблемы с электроснабжением возникли у жителей Новогрудка. В 20.15 без света оказались 48 частных жилых домов. Восстановить им подачу электричества удалось только через два часа. Причиной происшествия стал выход из строя трансформатора ТМГ-160.